TikTok запустил фото-сервис, чтобы конкурировать с Instagram, но он больше похож на Pinterest

TikTok экспериментирует с совершенно новым приложением, которое предназначено только для обмена фотографиями с текстовыми подписями к ним. Оно называется TikTok Notes и уже доступно в некоторых странах.

Пока что не для всех

"Мы находимся на ранних стадиях экспериментов со специальным пространством для фото-контента и текстов в TikTok Notes. Мы надеемся, что сообщество TikTok будет использовать TikTok Notes, чтобы продолжать делиться своими моментами с помощью фото-постов. Независимо от того, документируете ли вы приключения, или выражаете творчество, или просто делитесь снимками своего дня, TikTok Notes создан для тех, кто хотел бы делиться и взаимодействовать с помощью фото-контента", – написала компания на своей странице в соцсети X.

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Судя по скриншотам из App Store, приложение, как и TikTok, будет иметь две ленты: "Для вас" с рекомендованным контентом, а также ленту "Слежение".

Лента выглядит так, что вы легко спутаете ее с Pinterest – два столбика фотографий в миниатюрах, которые сохраняют оригинальные пропорции, а не обрезают, например, до квадрата.

Под публикациями можно так же видеть текст, автора и количество лайков.

Все становится больше похожим на инстаграм только когда вы открываете отдельную фотографию. Вы увидите отметки количества изображений в карусели (точки внизу), заголовок жирным шрифтом, основной текст обычным шрифтом, комментарии, поле для их написания, а также индикаторы количества лайков, закладок и комментариев.

Во время создания поста также можно выбрать, кто может отвечать.

Интересно, что регистрация напоминает то, что мы видели в случае Threads: когда вы откроете приложение, то вместо кнопки "Зарегистрироваться" или "Войти" доступна (по крайней мере на этом этапе) только кнопка входа через свой текущий аккаунт в TikTok. При этом дизайн страницы входа снова очень знакомый и взят из того же Pinterest.

TikTok не сообщил, когда Notes может быть доступным по всему миру. Сейчас его можно загрузить только в Канаде и Австралии. Можно только точно сказать, он рано или поздно будет запускаться и в Украине, поскольку в списке доступных языков уже указан украинский.

Запуск нового сервиса происходит в то время, когда многие пользователи Instagram разочарованы алгоритмами Meta, которые урезают охват их сообщений в ленте. Если TikTok Notes заработает и взлетит в популярности, у этих авторов может появиться жизнеспособная альтернатива для публикации фотографий.