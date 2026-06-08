Тим Кук попрощался со всеми на WWDC: это его последнее событие перед отставкой

Ежегодная конференция для разработчиков WWDC 2026 началась с эмоционального момента, который навсегда войдет в историю технологического гиганта из Купертино. Глава Apple Тим Кук вышел на сцену, чтобы открыть мероприятие, которое, по многим свидетельствам, станет его финальным выступлением в нынешней роли.

Чем запомнилось выступление Тима Кука и что ждет Apple после его отставки?

Событие началось 8 июня 2026 года в штаб-квартире Apple Park необычно – с сюрприза, который заставил зал взорваться эмоциями. Тим Кук появился перед публикой в 10:00 утра по тихоокеанскому времени для короткой приветственной речи еще до официального старта трансляции программных новинок. Присутствующие журналисты, разработчики и сотрудники компании устроили руководителю длительные овации, длившиеся несколько минут. Этот момент стал символическим прощанием человека, который изменил лицо современной индустрии. Об этом пишет издание CNET.

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Атмосферу на сцене подогрел Крейг Федериги, старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения, который представил своего руководителя с особым уважением.

Это человек, миф и живая легенда,

– сказал вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги.

Тим Кук, сохраняя свой фирменный стиль, начал выступление с легкой шутки. Осматривая толпу медийщиков, создателей контента и разработчиков, он заметил, что никогда раньше не видел такого количества iPhone в одном месте одновременно. Однако за шутками скрывалась глубокая благодарность сообществу, которое формировало экосистему компании в течение последних полутора десятилетий.

Ваше воображение и изобретательность вдохновляли меня в течение последних 15 лет, и я глубоко благодарен за то, что прошел этот путь вместе с вами,

– заявил генеральный директор Apple Тим Кук со сцены.

Во времена руководства Кука, который возглавил компанию после Стива Джобса, Apple достигла невероятных финансовых высот. Именно под его наблюдением бренд стал первым в мире с рыночной капитализацией в 3 триллиона долларов. Несмотря на первоначальный скептицизм некоторых аналитиков после смены руководства, Кук доказал способность компании не только сохранять лидерство, но и масштабироваться до величин, которые ранее казались недостижимыми.

Отставка Тима Кука запланирована на сентябрь 2026 года. Это означает, что следующие крупные аппаратные новинки, в частности вероятный iPhone Ultra, будет представлять уже следующий генеральный директор, Джон Тернус.

Завершение эпохи Кука воспринимают не просто как кадровую ротацию, а как финал целого этапа развития потребительской электроники. Его наследие – это превращение Apple из производителя гаджетов в глобальную сервисную империю, где программное обеспечение и облачные решения играют не меньшую роль, чем дизайн устройств.

Впереди компанию ждет новый раздел, где искусственный интеллект и агентские модели станут основой экосистемы.

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WWDC 2026

Нынешняя конференция WWDC 2026 стала платформой для презентации масштабных обновлений программного обеспечения. Мы увидели релизы операционных систем iOS 27, macOS 27, iPadOS 27 и watchOS 27. Главным фокусом, как и предполагали эксперты, стало развитие искусственного интеллекта. Компания готовит кардинально обновленную версию Siri, которая получит глубокую интеграцию с генеративным ИИ, что должно вывести взаимодействие с устройствами на новый уровень.