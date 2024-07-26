Вам нужны эти три гаджета в вашем доме во время отключения света

Перебои в электроснабжении могут нарушить нашу повседневную жизнь, оставляя нас в темноте и без связи. Однако с помощью современных гаджетов мы можем смягчить последствия и поддерживать определенный уровень нормальной жизни. Вот три важнейших устройства, которые должны быть частью плана готовности к чрезвычайным ситуациям в каждом доме.

Существует множество мелких и крупных гаджетов, которые смогут сделать ваш дом так или иначе автономным. Однако стоит начать всего с трех устройств, которые, по мнению Техно 24, просто необходимо иметь в своем доме.

Читайте на сайте Эти три павербанка нужно иметь дома, чтобы легко пережить отключение света

Павербанк для смартфона, ноутбука и других устройств

Павербанк, это компактное портативное устройство, которое сохраняет энергию и может использоваться для зарядки различных электронных девайсов. С емкостью от 10 000 мАч и более, эти устройства незаменимы для поддержания заряда вашего смартфона, наушников и других небольших гаджетов в рабочем состоянии.



Павербанк понадобится для смартфонов и других гаджетов / Фото Unsplash

Преимуществ павербанков множество. Он предлагает гибкость, позволяя заряжать устройства в дороге или во время отключения электроэнергии. Хороший павербанк может обеспечить несколько зарядок вашего смартфона, что позволит вам оставаться на связи с близкими и получать доступ к важной информации.

Кроме того, он может стать спасителем для путешественников, туристов и всех, кто проводит время вдали от розетки.

Зарядная станция для холодильника, телевизора и других крупных устройств

Ранее мы писали о том, как выбрать павербанк для смартфона и на что обратить внимание. Также у нас есть отдельная статья о том, какой павербанк лучше выбрать для ноутбука

Зарядная станция или портативная электростанция, – это банк энергии большей емкости, предназначен для питания более широкого спектра устройств. Она обычно оснащена розеткой переменного тока (или несколькими), USB-портами и гнездом автомобильного прикуривателя.

Такая универсальность позволяет заряжать ноутбуки, телевизоры, мелкую бытовую технику и даже питать необходимое медицинское оборудование во время отключения электроэнергии.



Зарядная станция для бытовых устройств / Фото Unsplash

Преимущества зарядной станции существенные. Она обеспечивает надежный источник питания для нескольких устройств одновременно, предлагая ощущение нормальной работы во время перебоев с электроснабжением.

Некоторые модели также оснащены функцией солнечной зарядки, что позволяет пополнять заряд аккумулятора станции с помощью возобновляемой энергии. Это делает их идеальными для кемпинга, активного отдыха и готовности к чрезвычайным ситуациям.

Источник бесперебойного питания для роутера

Выбор портативной зарядной станции может быть не простой задачей. Чтобы облегчить вам это дело, мы подготовили материал о том, как правильно посчитать потребление устройств в доме. Рассчитав эти показатели, вы сможете начать выбор станции и об этом у нас тоже есть отдельная статья

Источник бесперебойного питания (ИБП) специально разработан для защиты чувствительного электронного оборудования от скачков напряжения, проседаний и отключений. Это устройство обеспечивает непрерывное питание таких гаджетов, как роутеры, модемы и компьютеры, гарантируя бесперебойный доступ к Интернету и предотвращая потерю данных.



Бесперебойник сделает ваш домашний интернет автономным / Фото brain

Важность ИБП невозможно переоценить. Если вам нужен энергонезависимый интернет, вам обязательно следует приобрести ИБП для роутера. Это имеет решающее значение для удаленной работы, общения в Интернете и доступа к важной информации.

ИБП обеспечивает резервное питание от аккумулятора, предоставляя ограниченное количество энергии подключенным устройствам после отключения основного источника питания. Но в таком режиме роутер, например, может проработать минимум несколько часов.

Если вы хотите сделать свой интернет в доме автономным, следует прочитать нашу статью о том, как правильно все организовать

Смотрите также 7 признаков того, что вам нужно обновить свой роутер

Приобретя эти три важных устройства, вы можете значительно повысить устойчивость вашего дома к перебоям в электроснабжении. Эти гаджеты обеспечивают гибкость, удобство и спокойствие, позволяя вам поддерживать ваш привычный ритм жизни даже в сложных обстоятельствах.