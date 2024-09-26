Конфиденциальность в социальных сетях: 6 советов, которые вам следует учесть в интернете

Социальные сети являются важным инструментом для общения с друзьями и семьей, но они также несут риски для вашей приватности. Люди часто допускают ошибки на этих платформах, поэтому полезно знать, как лучше защитить свою информацию.

Редакция Техно 24 расскажет о важных аспектах использования соцсетей, которые стоит принимать во внимание. Эти советы повысят безопасность вашего аккаунта, а в некоторых случаях даже вашу личную безопасность.

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Не стоит принимать запросы на добавление в друзья от незнакомцев

Одной из первых ошибок, которые часто допускают пользователи – принятие запросов на дружбу от незнакомцев, думая, что это безвредно. Однако это может привести к тому, что случайные люди начнут помечать вас в публикациях, присылать подозрительные ссылки. Кроме того, они будут видеть ваши личные обновления. Вряд ли вам будет комфортно осознавать, что незнакомые люди знают о вашей жизни больше, чем должны.

Никакие настройки приватности не могут защитить вас, если вы продолжите добавлять неизвестных людей в свой список друзей. Поэтому вам стоит проверять запросы, просматривать профили и следить за активностью, прежде чем принимать любые запросы. Если что-то выглядит подозрительно, лучше это проигнорировать или даже пожаловаться на запрос в поддержку.

Не нужно делиться местонахождением в режиме реального времени

Многие пользователи обожают делиться каждым своим шагом и любой активностью. На первый взгляд, раскрытие своего расположения не связано с опасностями, но это не так. Конечно это может быть удобно в некоторых ситуациях, но еще это буквально делает вас легко отслеживаемым и этим могут воспользоваться злоумышленники.

Например, грабители довольно часто используют социальные сети, чтобы охотиться на людей. Поэтому если вы хотите поделиться чем-то здесь и уже, лучше избегать указания конкретных мест. Кроме того, лучше сделать это позже, когда вы придете домой и будете в безопасности.

Переходить по подозрительным ссылкам – плохая идея

Легко соблазниться на сенсационные заголовки или предложения в личных сообщениях. Часто пользователи попадают в довольно простую ловушку, когда получают сообщение со ссылкой и сообщением вроде "А что это ты делаешь на этом видео?". Хуже всего, что эти сообщения могут поступать от наших личных контактов, которые подверглись атаке хакеров.

Существует много методов проверить такую ссылку, но лучшим решением будет проигнорировать подобное сообщение, если вы не ожидали его ранее, или точно не уверены в том, что его прислал знакомый человек и содержимое является безопасным.

Не поддавайтесь соблазну и внезапным желаниям – это универсальный совет в сети. Лучше внимательно изучить то, что перед вами и при любых подозрительных проявлений проигнорировать это.

Избегайте участия в тестах и викторинах

Викторины и задания в социальных сетях могут казаться безобидным развлечением, но они часто собирают персональные данные для маркетинговых или других целей (в лучшем случае). Даже невинная с виду деятельность может многое о вас рассказать.

Лучше не участвовать в таких викторинах и вообще избирательно относиться к тому, с чем вы взаимодействуете в Интернете. Если это не прямые исследования или опросы – такие викторины, скорее всего, требуют доступа к вашей странице, а следовательно собирают ваши личные данные, которые потом можно легко продать.

Не игнорируйте напоминания о замене пароля

Вряд ли вы регулярно меняете пароли к своим соцсетям, если они не были скомпрометированы. А это нужно делать хотя бы раз в несколько месяцев. Некоторые сервисы периодически запрашивают или напоминают пользователям о том, что пароль пора сменить и лучше реагировать на такие напоминания.

Кроме того, лучшим решением будет активировать двухфакторную проверку аккаунта с привязкой страницы к мобильному телефону, электронной почты или специальной программы-аутентификатора. Этот шаг усилит безопасность вашей учетной записи и значительно усложнит вероятность получить доступ к вашей странице третьим лицам.

Не пренебрегайте конфиденциальностью в сети

Обычно вопросам конфиденциальности в интернете уделяют очень мало внимания, или игнорируют вообще. Однако впоследствии это точно вылезет боком, ведь злоумышленники постоянно охотятся за учетными записями или данными пользователей, поэтому ваше онлайн-пространство должно быть надежно защищено, иначе однажды вы можете понять, что потеряли доступ к странице, а она распространяет крипто-спам, или другие фишинговые сообщения среди ваших друзей и родственников.

Поэтому заботясь о своей безопасности вы также заботитесь и о безопасности друзей и родных. Не пренебрегайте базовыми советами по улучшению конфиденциальности в сети, настройте свои профили и уделяйте внимание периодической проверке и изменению паролей.

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Надеемся эти простые советы помогут вам стать более уверенными пользователями и это положительно повлияет на вашу безопасность в интернете.