Одна из главных компаний мира могла нарушить санкции США, и теперь под угрозой будущее Apple

Министерство торговли США проводит расследование относительно того, нарушила ли компания TSMC санкции против Китая, поставляя туда микросхемы. Расследование было частично вызвано внезапной способностью бренда Huawei восстановиться на рынке смартфонов.

Если TSMC будет признана виновной, она может также столкнуться с санкциями. Это в свою очередь окажет негативное влияние на сотни компаний по всему миру, а главное – на Apple, которая потенциально столкнется с задержками поставок 2-нанометровых процессоров для будущих iPhone и других устройств, пишет 9to5Mac.

Смотрите также Почему Китай не сможет присвоить себе производство чипов в случае вторжения на Тайвань

Важная предыстория

TSMC сегодня является действительно одной из главных компаний в мире, поскольку производит большинство мировых микросхем. Она также обладает наиболее совершенной на сегодня технологией производства чипов, обгоняя конкурентов из Кореи, Японии, США и других стран. С ней сотрудничают многочисленные производители смартфонов и другой мелкой потребительской техники, электромобилей, бытовой техники, серверов, искусственного интеллекта, военных машин и других продуктов. TSMC является буквально незаменимой, а потому и такой важной. Ранее США даже признали вопрос наличия стабильного доступа к передовым чипам частью национальной безопасности.

Что касается компании Huawei, то когда-то она составляла серьезную конкуренцию не только Apple с ее iPhone, но и соревновалась с большинством других производителей потребительской техники по всему миру. Это закончилось, когда Дональд Трамп отправил в Китай свой прощальный "подарок" перед завершением каденции, введя санкции против страны и ее компаний, в том числе и Huawei. С тех пор американским компаниям было запрещено экспортировать в Пекин передовые технологии.

Это касалось ряда различных технологий, в том числе и чипов 5G американского производства, которые тогда как раз набирали популярность. Поскольку без 5G нельзя было выпустить смартфон премиум-класса, в которых так нуждались покупатели, это фактически лишило Huawei возможности конкурировать, поэтому производитель на долгие годы буквально застрял в прошлом, едва не обанкротившись в какой-то момент.

Первые санкции против Huawei, которую обвинили в шпионаже чуть ли не за всем миром в пользу правительства Китая, ввели в 2019-м, а уже в 2023-м Huawei выпустила Mate 60, который вдруг имел 5G, а также якобы начала строить целую сеть заводов по производству 5G-процессоров. Никто не мог понять, как это возможно, учитывая, что китайские компании не разработали технологий, необходимых для производства передовых чипов. Начались многочисленные расследования, которые сначала показали, что новые чипы изготовлены не по 5-нанометровому техпроцессу, а по 7-нанометровому, а затем – что их пока не могут изготавливать массово.

Очень быстро появились подозрения, что кто-то поспособствовал Huawei в таком прорыве. Это подтвердилось в октябре 2023 года, когда в Bloomberg вышла статья со списком компаний, которые помогли китайцам. Мы также осветили этот вопрос в отдельном материале. Тогда источники заявили, что TSMC никак не причастна к этому, хотя те четыре названия, которые были обнародованы журналистами, также, как и она, происходят из Тайваня. Похоже, это не убедило правительство США, поэтому власти начали расследование.

TSMC, возможно, нарушила санкции

Как сообщило издание The Information, производитель подозревается в поставке микросхем, изготовленных по американской технологии, в компанию Huawei. Чипы якобы использовались, в частности, для разработки искусственного интеллекта и освоения технологии 5G. Это может быть нарушением экспортных правил США, рассказали два человека, которые непосредственно знают об этом вопросе.

Если чипы действительно поступали от TSMC, вероятно, что заказы размещались на имя компаний-посредников, но производитель микросхем обязан проводить надлежащую проверку, чтобы установить личность конечного пользователя. Расследование установит, делала ли это TSMC.

Последствия для Apple

Если будет установлено, что TSMC не выполнила своих обязательств, на нее, в лучшем случае, могут быть наложены штрафные санкции. В худшем – ограничат доступ к американским технологиям. Это повлияет на способность производить будущие чипы для Apple и ряда других компаний. В частности, свой следующий процессор для Pixel 10 компания Google хочет изготовить именно в TSMC, отойдя от сотрудничества с Samsung.

На самом деле наказания могут быть разными, но они будут зависеть от того, насколько сами США готовы столкнуться с последствиями этих санкций для своей экономики.

TSMC утверждает, что имеет надежную систему проверки конечного потребителя, но полностью сотрудничает со следствием, чтобы выяснить все обстоятельства. Она также принимает собственные меры, чтобы определить, были ли ее проверки неудачными.