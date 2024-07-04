Турбулентность забросила пассажира самолета в отсек для багажа, а другим – сломала шею и череп

Турбулентность на рейсе из Испании в Уругвай была настолько сильной, что по меньшей мере 36 человек получили травмы различной степени. Некоторые из них попали в реанимацию с переломами шеи и черепа.

На некоторых видео, размещенных в интернете после приземления, видно, что кресла заляпаны кровью. Другой ролик показывает мужчину, который застрял в отсеке для багажа под потолком, и пытается выбраться оттуда с помощью других пассажиров. Кроме того, мы видим изуродованный салон: разрушенные панели крыши, свисающее оборудование, сломанные кресла.

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Детали инцидента

Согласно сообщениям, самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air Europa, выполнявший рейс UX045 из Мадрида в Монтевидео, потерпел крушение. Один из пассажиров рейса рассказал, что капитан сделал объявление о том, что все должны пристегнуть ремни безопасности из-за турбулентности, но примерно через 20 минут люди потеряли бдительность, поскольку турбулентность была очень слабой.

В какой-то момент люди начали расслабляться. Люди ходили, без поясов,

– сказал собеседник журналистам издания Telemundo из Уругвая.

Затем самолет стремительно пошел на снижение, подняв в воздух, по словам пассажира, таких людей, как пожилой мужчина и маленький ребенок – они буквально взлетели в воздух. Мужчина, который застрял в верхнем багажном отсеке, шел по проходу, когда это произошло.

Часть журналистского сюжета, в которой видно момент, когда мужчину вытаскивают из отсека для багажа: видео

23 из 36 пострадавших были доставлены в больницу. Четверо из госпитализированных на момент выхода оригинального материала находиться в реанимации.

Как отмечает New York Times, официальные лица Бразилии, где самолет был вынужден экстренно сесть, сообщили, что некоторые пассажиры остались с "переломами шеи и черепа". Еще несколько имеют другие травмы головы и грудной клетки. Другим повезло отделаться лишь шоком – это быть те, кто не расстегнул ремень безопасности.

Турбулентности будут становиться все хуже и хуже

В этом году в новостях часто появлялись сообщения о случаях сильной турбулентности, а в мае один человек, который летел рейсом Сингапурских авиалиний, даже погиб. Вскоре после этого инцидента стюардесса сломала спину на рейсе в Турции, который подвергся сильной турбулентности.

Серьезные травмы из-за турбулентности случаются редко: с 2009 по 2022 год было зафиксировано 163 случая серьезных травм. Но есть свидетельства того, что турбулентность становится все сильнее, что может стать проблемой для будущего авиаперевозок.

Виновником этого, конечно же, является глобальное потепление и повышение содержания углекислого газа, которые влияют на воздушные потоки планеты. Согласно подсчетам, легкая турбулентность будет возникать на 59% чаще, умеренная – на 94%, сильная – на 149%.