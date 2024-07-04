На деяких відео, розміщених в інтернеті після приземлення, видно, що крісла заляпані кров'ю. Інший ролик показує чоловіка, який застряг у відсіку для багажу під стелею, і намагається вибратися звідти з допомогою інших пасажирів. Крім того, ми бачимо понівечений салон: зруйновані панелі даху, обладнання, що звисає, зламані крісла.

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Деталі інциденту

Згідно з повідомленнями, літак Boeing 787 Dreamliner авіакомпанії Air Europa, що виконував рейс UX045 з Мадрида до Монтевідео, зазнав аварії. Один з пасажирів рейсу розповів, що капітан зробив оголошення про те, що всі повинні пристебнути ремені безпеки через турбулентність, але приблизно через 20 хвилин люди втратили пильність, оскільки турбулентність була дуже слабкою.

У якийсь момент люди почали розслаблятися. Люди ходили, без пасків,

– сказав співрозмовник журналістам видання Telemundo з Уругваю.

Потім літак стрімко пішов на зниження, піднявши в повітря, за словами пасажира, таких людей, як літній чоловік і маленька дитина – вони буквально злетіли в повітря. Чоловік, який застряг у верхньому багажному відсіку, йшов по проходу, коли це сталося.

Частина журналістського сюжету, в якій видно момент, коли чоловіка витягують із відсіку для багажу: відео

23 з 36 постраждалих були доставлені в лікарню. Четверо з госпіталізованих на момент виходу оригінального матеріалу перебувати у реанімації.

Як зазначає New York Times, офіційні особи Бразилії, де літак був змушений екстрено сісти, повідомили, що деякі пасажири залишилися з "переломами шиї та черепа". Ще кілька мають інші травми голови та грудної клітки. Іншим пощастило відбутися лише шоком – це бути ті, хто не розстебнув пасок безпеки.

Турбулентності ставатимуть дедалі гіршими

Цього року в новинах часто з'являлися повідомлення про випадки сильної турбулентності, а в травні один чоловік, який летів рейсом Сінгапурських авіаліній, навіть загинув. Невдовзі після цього інциденту стюардеса зламала спину на рейсі в Туреччині, який зазнав сильної турбулентності.

Серйозні травми через турбулентність трапляються рідко: з 2009 по 2022 рік було зафіксовано 163 випадки серйозних травм. Але є свідчення того, що турбулентність стає все сильнішою, що може стати проблемою для майбутнього авіаперевезень.

Винуватцем цього, звісно ж, є глобальне потепління й підвищення вмісту вуглекислого газу, які впливають на повітряні потоки планети. Згідно з підрахунками, легка турбулентність виникатиме на 59% частіше, помірна – на 94%, сильна – на 149%.