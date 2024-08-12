Турция вернула доступ в Instagram после того, как Meta удовлетворила требования правительства

Власти Турции сняли запрет на Instagram, который заблокировали 2 августа. Социальная сеть якобы согласилась удовлетворить требования страны относительно цензуры и контента, связанного с преступностью.

Детали

Министр транспорта Абдулкадир Уралоглу объявил о соглашении в соцсети X. "В результате наших переговоров с представителями Instagram мы снимаем блокировку доступа в 21:30 после того, как они пообещали выполнить наши требования, особенно в рамках преступлений, [перечисленных] в каталоге, и совместно работать над цензурой, которая применяется к пользователям", – написал чиновник.

Как все начиналось Турция заблокировала доступ к Instagram без всяких объяснений

Напомним, регулятор Турции прекратил доступ к Instagram 2 августа, не объясняя причины. Это произошло после того, как старший помощник президента Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун обвинил платформу в цензуре публикаций, которые выражали сочувствие Исмаилу Хании, лидеру ХАМАС, который недавно был убит.

Решение Турции, как сообщается, ударило по бизнесу, в том числе по предпринимателям, которые полагаются на эту платформу для продажи своей продукции. Сервис не работал больше недели, поэтому, вероятно, они получили немалые убытки.

Характер соглашения по публикации и содержанию пока неизвестен. Турция является ярым критиком войны Израиля в Газе и не считает ХАМАС террористической организацией. Поэтому можно ожидать, что Meta согласилась не закрывать доступ к определенным публикациям отдельно для жителей Турции.