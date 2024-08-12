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Міністр транспорту Абдулкадір Уралоглу оголосив про угоду в соцмережі X. "У результаті наших переговорів з представниками Instagram ми знімаємо блокування доступу о 21:30 після того, як вони пообіцяли виконати наші вимоги, особливо в рамках злочинів, [перерахованих] у каталозі, і спільно працювати над цензурою, яка застосовується до користувачів", – написав чиновник.

Як усе починалося Туреччина заблокувала доступ до Instagram без жодних пояснень

Нагадаємо, регулятор Туреччини припинив доступ до Instagram 2 серпня, не пояснюючи причини. Це сталося після того, як старший помічник президента Реджепа Таїпа Ердогана Фахреттін Алтун звинуватив платформу в цензуруванні публікацій, які висловлювали співчуття Ісмаїлу Ханії, лідеру ХАМАС, якого нещодавно було вбито.

Рішення Туреччини, як повідомляється, вдарило по бізнесу, в тому числі по підприємцях, які покладаються на цю платформу для продажу своєї продукції. Сервіс не працював більше тижня, тож, імовірно, вони отримали чималі збитки.

Характер угоди щодо публікації та змісту поки що невідомий. Туреччина є запеклим критиком війни Ізраїлю в Газі і не вважає ХАМАС терористичною організацією. Тож можна очікувати, що Meta погодилася не закривати доступ до певних публікацій окремо для жителів Туреччини.