Пользователей iPhone заставят платить больше за подписку Twitter Blue

Купив Twitter, Илон Маск заявил, что платная подписка вырастет в цене с 4,99 доллара до 19,99. Позже из-за недовольства пользователей Маск уменьшил свои аппетиты и объявил, что стоимость Twitter Blue составит 7,99 доллара. Как стало известно, не для всех.

Соцсеть планирует повысить стоимость эксклюзивных функций до 11 долларов в месяц. Пострадают от таких изменений только пользователи iPhone, а виновата в этом, конечно же, Apple.

Интересно Twitter разворачивает спальни и теряет уборщиков, а Маск нанимает родственников

С Apple платят больше

Сообщается, что это поможет компании компенсировать комиссию в 30 процентов, которую Apple берет за покупки в приложениях. Интересно, что при оформлении подписки Twitter Blue через браузер ее стоимость будет составлять все те же 8 долларов в месяц. Вероятно, эта разница в цене побудит большинство пользователей оформить подписку в веб-версии сервиса, что позволит Twitter избежать платы за покупки в приложении.

Стоит отметить, что подобная ценовая политика в отношении пользователей iPhone ранее применялась Spotify и другими приложениями, но это часто приводит к путанице среди потребителей – они не понимают, почему цены отличаются на разных устройствах.

Изменение цены на Twitter Blue в App Store последовало за критикой Илона Маска в адрес Apple на прошлой неделе. Новый глава компании также заявил, что производитель iPhone "пригрозил удалить Twitter из магазина приложений", но позже встретился с Тимом Куком и отказался от своих слов.

Twitter планирует перезапустить подписку уже сегодня, 9 декабря.

Функцию приостановили после того, как компания сделала синюю галочку верификации платной, то есть преимуществом Blue.

Это создало не только огромную путаницу, но и позволило интернет-троллям выдавать себя за знаменитостей, политиков, бренды и других.

В результате 11 ноября соцсеть временно выключила функцию.

Ожидается, что после перезапуска у галочки будут разные вариации окраса для разных типов страниц – частные лица, правительственные аккаунты, корпорации и прочее. Кроме того, компания, вероятно, добавит ограничения на смену имени, а также запретит покупать подписку в течение определенного времени после регистрации аккаунта.

Напомним, подписка Twitter Blue до сих пор недоступна в большинстве стран, в том числе и в Украине. На официальном сайте указано, что оформить ее можно только в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. При этом нет никакой информации о планах расширения на другие регионы, что теоретически могло бы увеличить доходы соцсети, к чему так стремится Маск.