Свобода слова от Илона Маска: Twitter ограничил украинское издание UNITED24 из-за критики

Украинское государственное медиа UNITED24 опубликовало статью о проблемах с двухфакторной аутентификацией у украинских пользователей Twitter. После этого, судя по некоторым признакам, оно оказалось в "теневом бане".

Кратко напомним: несколько дней назад Twitter убрал возможность добавлять украинские мобильные номера в аккаунт. В общей сложности это сделали для 30 операторов по всему миру, таким образом выключив функцию прохождения двойной аутентификации, а значит и входа на защищенную страницу, и регистрацию по номеру. Эти действия соцсети сам Маск объясняет "борьбой с ботами". Значит ли это, что он считает ботами всех украинцев, неясно. Как бы там ни было, об этом написали едва ли не все издания, в том числе и UNITED24. Уже на следующий день, 14 декабря, оно оказалось в так называемом "теневом бане".

Раньше Twitter отменил двухфакторную авторизацию для украинских номеров: пострадали и другие страны

Что произошло

Теневой бан – это ограничения, которые накладывает соцсеть на аккаунт для предотвращения распространения информации от него. Страницы, попадающие под такой бан, не появляются в лентах пользователей, не отображаются в поиске и прочее. При этом они не блокируются полностью и сохраняют возможность публикации.

Об отсутствии UNITED24 в поиске сообщили пользователи, подписанные на издание. Зайти на страницу они могли только при наличии прямой ссылки. Сообщается, что модераторы соцсети могли также урезать охват в ленте.

Мы проверили это и смогли найти страницу в поиске. Вероятно, бан был быстро снят.



Поиск UNITED24 в Twitter / Скриншот 24 канала

Конечно, нет подтверждения связи между публикацией об отключении номеров и баном, поскольку компания не комментирует подобные вещи. После того как пользователи начали массово жаловаться на проблему, Twitter быстро разблокировал операторов (по крайней мере, некоторых) и сообщил, что произошел сбой, вызванный "изменениями в конфигурации маршрутизации".