Twitter столкнулся с проблемой верифицированных фейков и остановил новые подписки за 8 долларов
Источник:Bloomberg
Проблемы Илона Маска и его новоприобретенной компании не заканчиваются. Соцсеть приостановила программу подписки за 8 долларов после распространения поддельных аккаунтов.
Обновленный Twitter Blue запустили в начале прошлой недели, а уже в конце приостановили возможность новых подписок. Пользователи начали массово покупать синюю галочку и выдавать себя за известные бренды и людей, повлияв на их репутацию и цену акций.
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Что произошло
Напомним, что теперь синяя галочка в аккаунте больше не означает, что вы смотрите на официальную страницу компании или известной личности.
- Такую отметку согласно новым правилам сможет иметь кто угодно, заплатив на подписку Twitter Blue. Фактически синяя галочка теперь является признаком платных пользователей. Ближайшую аналогию можно провести с Telegram, где у платных пользователей возле имени появляется звездочка или другой значок.
- В то же время официальные страницы в Twitter теперь будут иметь серую и малозаметную отметку "Official" под никеймом. Однако эта новая функция появилась не сразу и через день после запуска была временно отключена из-за проблем с конфиденциальностью.
Такие изменения вместе с 90-дневным сроком, который соцсеть предоставила официальным страницам для покупки Twitter Blue (иначе они лишатся галочки), создали огромный хаос. Пользователи не пожалели 8 долларов и начали массово покупать подписку, получая синие галочки. После этого они переименовывали свои страницы, выдавая себя других.К примеру, от имени компании Nintendo опубликовали изображение Марио с показанным средним пальцем, а сообщение от имени фармацевтической компании Eli Lilly & Co. о том, что инсулин теперь будет бесплатным для всех, обрушил акции производителя на ощутимые 16 миллиардов долларов и заставил его извиняться.
Пока неясно, как долго продлится эта пауза и какие изменения компания внесет в систему подписки, чтобы бороться с таким серьезным троллингом. Серая отметка "Official" должна была перезапуститься в пятницу, согласно официальному анонсу, однако до сих пор не отображается.
Маск также написал, что "в дальнейшем аккаунты, занимающиеся пародией, должны содержать слово "пародия" в своем названии, а не только в биографии".