Twitter перекладывает модерацию контента на плечи искусственного интеллекта

С приходом Илона Маска в Twitter, многие работники были уволены ради экономии средств. Это заставило пользователей и СМИ говорить об увеличении количества незаконного и оскорбительного контента. Однако у соцсети, похоже, есть решение.

Как пишет источник, компания будет полагаться на автоматизацию модерации контента, отказываясь от некоторых ручных проверок. При этом предпочтение отдадут ограничениям на распространение, а не удалению определенных высказываний.

Интересно Привет, дезинформация: Twitter больше не модерирует контент по COVID

Детали новых правил

Уполномоченная по доверию и безопасности Twitter Элла Ирвин говорит, что это будет достигнуто в первую очередь благодаря улучшенному контролю поисковой выдачи по хэштегам, которые могут провоцировать разжигание ненависти. По словам представительницы Twitter, команда "полностью уполномочена действовать быстро и максимально агрессивно".

Соцсеть будет использовать один из подходов, сформулированный как "свобода слова, а не свобода доступа". Он фактически предписывает оставлять определенные твиты, нарушающие политику компании, но запретить их появление в поиске и ленте.

Twitter давно использует такие инструменты "фильтрации видимости" по поводу дезинформации, добавив их в свою официальную политику модерирования языка вражды еще до соглашения о покупке. Этот подход позволяет выражаться более свободно, одновременно уменьшая потенциальный ущерб, связанный с вирусным оскорбительным содержимым.

Что касается безопасности детей, то Ирвин говорит, что "Twitter перешел к автоматическому удалению твитов, о которых сообщают доверенные лица, имеющие опыт точного обозначения вредоносных публикаций ".

Все эти комментарии появились на фоне растущего недовольства решением Маска разблокировать огромное количество страниц, ограниченных из-за различных нарушений. Между тем, в пятницу, 2 декабря, Маск пообещал значительное усиление модерации контента и защиты свободы слова на встрече с Эммануэлем Макроном. По словам президента Франции, Маск подтвердил участие Twitter в саммите Christchurch Call, направленном на препятствование использованию социальных медиа для организации и продвижения терроризма и экстремизма. Кроме того, новый владелец соцсети пообещал сотрудничать с ЕС, чтобы улучшить защиту детей в интернете.

Интересно, что некоторые слова Эллы Ирвин выглядят как попытка отбелить репутацию Маска. Лишь недавно бывший юрист Twitter Дэмиен Киран заявлял, что единственным приоритетом нового руководства относительно пользователей является то, как их монетизировать, а не создать для них безопасную среду, а уже сегодня представительница компании говорит, что "Маск поощрял команду меньше беспокоиться о том, как их действия повлияют на рост пользователей или доход, заявив, что безопасность является главным приоритетом компании”.

Он отмечает это каждый день, несколько раз в день,

– сказала она.

А пока Маск и его новые подчиненные пытаются удержать этот корабль на плаву, Центр противодействия цифровой ненависти заявляет, что. Количество расистских и гомофобных высказываний выросло втрое по сравнению с периодом до прихода Маска.