Офис Twitter поглотила вонь после увольнения уборщиков, а из туалетов исчезла даже бумага

Илон Маск в конце прошлого года решил не продлевать контракты с командой уборщиков. Один из его помощников заявил, что людей заменят работами, однако этого до сих пор не сделали. В офисе начались проблемы с чистотой.

Илон Маск пошел на серьезные сокращения после покупки соцсети в октябре 2022 года. В частности, он урезал финансирование многих секторов, перестал платить за аренду помещений, распродает кухню и уволил тысячи человек. Среди потерявших работу оказались и уборщики.

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Twitter маринуется в вони

Как сообщила газета The New York Times, теперь офис по-настоящему ощущает последствия.

По словам четырех нынешних и бывших сотрудников, на полу можно видеть остатки пищи, которую работники теперь заказывают на вынос, ночуя на работе.

В тесных помещениях слышится запах тела, потому что в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско, где компания просрочила арендную плату, Маск объединил работников на двух этажах, закрыв четыре.

Не убирают и ванные комнаты. Поскольку услуги уборщиков "практически не предоставляются", некоторые сотрудники вынуждены приносить из дома собственные рулоны туалетной бумаги.

Вы знаете, там безумно воняет,

– цитирует слова одного из источников репортер New York Times.

На прошлой неделе Twitter также лишился уборщиков в своих нью-йоркских офисах. Уволили и десять человек из службы безопасности. Все это может сигнализировать о том, что Маск собирается закрыть там по крайней мере одно из двух зданий.

Сокращение расходов сказалось и на работе самой соцсети. С момента закрытия сделки она пережила несколько сбоев. 28 декабря пользователи сообщали о массовых перебоях – они, вероятно, стали следствием отключения одного из основных центров обработки данных компании, о чем перед этим заявил Маск.