По всему миру отключились тысячи часов Samsung Galaxy Watch и больше не запускаются

Пользователи в разных частях мира сообщают о проблеме, возникшей с их "умными" часами Samsung Galaxy Watch. Те просто перестали включаться.

Как сообщает источник, проблема затронула не все модели часов, а лишь Galaxy Watch 4. Их владельцам дали только одну рекомендацию, как избежать поломки.

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Что произошло с часами

Компания Samsung выпустила обновление операционной системы под номером VI3 для Galaxy Watch – оно и убило множество часов. Спустя время после релиза на компанию посыпались жалобы от владельцев Galaxy Watch4 и Watch4 Classic – их гаджеты выключились и больше не включились.

Интересно, что проблема проявляется не сразу после обновления: сначала часы исправно работают, но как только пользователь по каким-либо причинам выключит их вручную, то включить назад уже не может.

Samsung признала наличие проблемы и отозвала обновление VI3.

Что с этим делать

В Южной Корее компания пообещала бесплатно устранить неисправность всем пострадавшим, но для других регионов такого предложения пока не поступало. Скорее всего, такого же шага следует ожидать и на других рынках. Тем, кто уже успел поставить последний апдейт на свои Galaxy Watch4, рекомендуют всеми способами не позволять часам выключаться, пока не появится исправление этой проблемы.