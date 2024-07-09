Камеры в аэропорту зафиксировали, как у самолета Boeing после взлета отпадает важная деталь

В понедельник от шасси самолета авиакомпании United Airlines отпало колесо. Рейс благополучно приземлился в пункте назначения, но это уже второй случай, когда самолет Boeing теряет колесо во время полета в этом году, не говоря уже о других инцидентах с неисправностями самолетов этой компании.

Что случилось

Boeing 757-200 вылетел из Лос-Анджелеса в Денвер. Колесо нашли впоследствии где-то в районе взлетной полосы, и не сразу стало понятно, откуда оно взялось. Судя по всему, персонал аэропорта позже просмотрел камеры наблюдения и уже тогда нашел проблему...

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По данным авиакомпании, на борту самолета находились 174 пассажира и семь членов экипажа, которые не пострадали.

Рейс 1001 авиакомпании United благополучно приземлился в Денвере после того, как потерял одно колесо во время взлета из международного аэропорта Лос-Анджелеса. Колесо было найдено в Лос-Анджелесе, и мы выясняем, что стало причиной этого происшествия,

– сообщил представитель United журналистам.

Момент отсоединения колеса от самолета: видео

Подобный инцидент с самолетом Boeing произошел в марте, когда Boeing 777-200 с 249 людьми на борту вылетел из Сан-Франциско и потерял колесо всего через несколько секунд после того, как поднялся в воздух. На видеозаписях того рейса видно, что колесо оторвалось во время полета, который изначально должен был направляться в Осаку, Япония. Этот рейс был перенаправлен в Лос-Анджелес и стал поводом для проверки безопасности полетов авиакомпании Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).

Несчастливый Boeing

За последние годы Boeing пережил несколько скандалов, начиная со смертельных авиакатастроф в 2018 и 2019 годах, которые унесли жизни 189 человек в Индонезии и 157 в Эфиопии, заканчивая разгерметизацией самолета в полете и другими поломками. Расследование авиакатастроф показало, что юристы компании пытались любой ценой сгладить ситуацию и вводили в заблуждение следователей относительно безопасности своих новых самолетов Max, которые иногда имели тенденцию к снижению, которое пилоты не знали, как безопасно исправить.

В воскресенье появилась новость о том, что Boeing признает себя виновным в уголовном мошенничестве, связанном с этим делом, но никому не грозит тюремное заключение, и это решение возмутило членов семей жертв тех рейсов.

Не так давно, в январе, из самолета авиакомпании Alaska Airlines в воздухе выпала дверная заглушка, и название Boeing превратилось из символа качества в предмет шуток и насмешек в эфире вечерних шоу на американском телевидении. С каждым новым инцидентом ситуация лишь усугубляется.