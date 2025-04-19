Уникальные, как снежинки: ученые обнаружили, что двух одинаковых ледников не существует

Ни один ледник на Земле, как оказалось, не похож на другой. К такому выводу пришли ученые, которые исследовали органический углерод в талой воде из более сотни ледников по всему миру.

Почему не существует двух одинаковых ледников

Каждый ледник имеет свой неповторимый "отпечаток" органического углерода. Такой вывод сделали исследователи из Университета штата Флорида, чье глобальное исследование показало, что содержание углерода в талой воде из ледников зависит как от географического расположения, так и от уровня загрязнения, что, свою очередь, влияет на экосистемы ниже по течению, сообщает 24 Канал со ссылкой на Global Biogeochemical Cycles.

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В исследовании, которое стало первым в своем роде, участвовали аспирантка Эми Холт и профессор Роберт Спенсер с кафедры наук о Земле, океан и атмосферу. Они проанализировали химический состав органического углерода в образцах талой воды из 136 горных ледников в 11 регионах на шести континентах. Результаты показали: каждый ледниковый регион имеет уникальный углеродный профиль. Человеческая деятельность в этих регионах также меняет тип углерода, который попадает в реки и влияет на окружающие водные экосистемы.

Эта работа показала, что ледники очень разнообразны, и они, вероятно, играют разную роль в углеродном цикле, то есть непрерывной переработке углерода на планете. Ледники и горные экосистемы испытывают одни из самых экстремальных последствий изменения климата,

– сказала Эми Холт.

Горные ледники, расположенные в альпийских зонах, хоть и уступают размерами ледниковым щитам Антарктиды и Гренландии, однако играют ключевую роль в формировании речных экосистем. Географическое положение определяет, какой тип углерода накапливается во льду и высвобождается во время таяния, что напрямую влияет на качество воды и рыболовство в этих регионах.

Чтобы собрать образцы, исследователи отправлялись в изнурительные экспедиции по высокогорью в сложных погодных условиях. Эми Холт лично побывала примерно на 40 ледниках – в Северной Америке (Аляска), Южной Америке (Эквадор) и Центральной Азии (Кыргызстан). Другие объекты исследования были расположены в Альпах, Гренландии, Чили, Непале, Новой Зеландии, Норвегии и Уганде. В команду также вошли ученые из Швейцарского федерального технологического института Лозанны и Юго-Восточного университета Аляски.

Многие люди считают ледники враждебной, инертной средой, но, на удивление, их набор органического углерода действительно сложный и разнообразный. Эти крошечные органические соединения углерода помогают формировать основу водных пищевых сетей, поскольку они могут быть источником энергии для микроорганизмов, которые высвобождают углерод обратно в атмосферу при дыхании,

– добавила ученая.

Органический углерод попадает в ледники из разных источников – от микробной активности на поверхности до ветрового переноса частиц из почв и промышленных выбросов. Таяние ледников, что ускоряется из-за изменения климата, высвобождает эти вещества в водные системы, питающиеся из ледников.

Холт говорит, что среди ученых до сих пор шли споры: происходит ли органический углерод преимущественно от микроорганизмов, или он является следствием человеческой деятельности. Новые данные показали, что обе гипотезы правдивы, а все зависит от региона.

Например, в таких районах, как Аляска или Непал, где фиксируется значительная промышленная активность, большинство углерода происходит от сжигания ископаемого топлива.

А в более изолированных местах – Гренландия, Новая Зеландия – преобладает органика, созданная микроорганизмами, живущих на ледниках.

В краткосрочной перспективе этот углерод может быть ценным источником энергии для экосистем. Но с долгосрочной точки зрения мы видим, что ледники быстро теряют объем и исчезают. Это влияет на водные системы и рыболовство, ведь изменения в составе и источниках углерода могут иметь серьезные последствия для здоровья экосистем.