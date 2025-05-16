Ученые облучили живые человеческие клетки сигналами 5G, чтобы проверить вред для здоровья

Ученые провели эксперимент с живыми клетками кожи человека, чтобы проверить, могут ли сигналы 5G нанести вред нашему организму. Исследование имело целью окончательно развеять страхи относительно влияния мобильных сетей на здоровье или же подтвердить их.

Вредит ли человеку 5G

Теории заговора о вреде 5G для людей особенно сильно распространились во время первых волн COVID-19. Многие считали, что именно башни нового поколения связи распространяют коронавирус, а также наносят другой вред организму. Хотя на эту тему уже существует немало исследований, которые отрицают такие воздействия, исследователи из Constructor University решили сделать это еще раз, а потому намеренно подвергли клетки кожи облучению сигналами 5G. Более того, они намеренно использовали более интенсивные сигналы, чем человечество сейчас использует, чтобы получить более полную картину, сообщает 24 Канал со ссылкой на PNAS Nexus.

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В рамках исследования ученые изучали, как электромагнитные волны, характерные для 5G, влияют на два типа клеток кожи человека – фибробласты и кератиноциты. Эти клетки облучали в течение двух и 48 часов волнами на частотах 27 и 40,5 ГГц с интенсивностью, значительно превышающей рекомендуемые уровни безопасности. При этом они устранили посторонние факторы, которые могли бы исказить результаты.

Исследование показало, что даже в случае воздействия 5G в сверхвысоких дозах не произошло изменений в структуре ДНК клеток, в частности – в метилировании и экспрессии генов. А значит, сигналы 5G, которые используются в реальной жизни, не представляют опасности для человека.

Объясняя суть исследования, авторы отмечают, что предыдущие работы, которые намекали на возможный вред от 5G, имели существенные методологические недостатки – в частности, отсутствие контроля температуры и ослепления. Их результаты не выдерживали критики, тогда как новое исследование придерживалось научных стандартов.

Стоит отметить, что радиоволны в пределах 3 ГГц проникают в кожу на глубину до 10 миллиметров, тогда как частоты 10 ГГц и выше – только на 1 миллиметр. Текущая инфраструктура 5G работает преимущественно ниже 6 ГГц, но в будущем диапазон расширится до 24–27,5 и 39,5–43,3 ГГц. И хотя такие цифры могут пугать, на самом деле эти волны проникают только в верхние слои кожи. Поскольку эти сигналы, как выяснили, не несут вреда для клеток кожи, то и для всего остального организма также.

Исследователи также отметили, что частоты свыше 6 ГГц могут вызывать нагрев тканей, если мощность сигнала значительно превышает безопасные пределы, которые сейчас используются в 5G. Именно поэтому в эксперименте температура тщательно контролировалась, чтобы отделить возможные биологические эффекты, не связанные с теплом.

Результаты исследования дополняют научную базу, которая подтверждает безопасность технологии 5G.