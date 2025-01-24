Ученые выяснили происхождение второй Луны, которая была временным спутником Земли

Астрономы подтвердили, что временный спутник Земли, который находился возле планеты с конца сентября до конца ноября 2024 года, является естественным астероидом, а не космическим мусором. Объект, известный как 2024 PT5, имеет лунное происхождение и состоит из силикатных минералов, характерных для лунного грунта.

Астероид 2024 PT5, размером около 10 метров, был впервые зафиксирован 7 августа 2024 года с помощью телескопа Sutherland в Южной Африке и системы раннего предупреждения об астероидах ATLAS, принадлежащей Гавайскому университету, сообщает 24 Канал. Сначала существовала версия, что объект может быть остатками ракеты, однако дальнейшие исследования исключили эту возможность.

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Группа астрономов под руководством Тедди Кареты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провела спектральный анализ астероида с помощью телескопа Lowell Discovery в Аризоне и инфракрасного телескопа NASA (IRTF) на Гавайях.

Результаты показали, что спектр отраженного астероидом солнечного света соответствует лунному грунту, а не астероидам из главного пояса между Марсом и Юпитером.

Исследователи также провели динамический анализ движения объекта, чтобы отделить его от космического мусора. Было установлено, что 2024 PT5 движется как природный камень, а не как пустая ракетная ступень, которая под воздействием солнечного ветра демонстрировала бы другую траекторию.



Анализ движения объекта / NASA/JPL-Caltech

По словам Кареты, объект, вероятно, имеет лунное происхождение и находится в космосе всего несколько тысяч лет. Отсутствие характерного покраснения спектра, вызванного космическим выветриванием, подтверждает его сравнительно недавнее появление в околоземном пространстве.

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Ученые отмечают, что 2024 PT5 является лишь вторым подобным объектом, обнаруженным вблизи Земли. Первым был астероид 469219 Kamo'Oalewa, открытый в 2016 году.

Оба небесных тела движутся по орбите Солнца вместе с Землей, однако не попадают в ее гравитационное поле и лишь временно находятся рядом с планетой, не становясь ее настоящими спутниками.