Месяцы наблюдений за Солнцем раскрыли тайну самой мощной за 20 лет магнитной бури

Международная группа исследователей под руководством ETH Zurich установила научный рекорд, непрерывно наблюдая за сверхмощной активной зоной Солнца в течение трех его оборотов. Регион под названием NOAA 13664 стал причиной сильнейшего солнечного шторма за последние двадцать лет, который произошел в мае 2024 года.

Эти данные очень важны для исследователей, которые работают с солнечной погодой, поскольку они помогут значительно улучшить ее прогнозирование, объясняет 24 Канал со ссылкой на ETH Zurich.

Смотрите также Администрация Трампа хочет закрыть научный центр, от которого зависят космические миссии NASA

Как ученые следили за активностью Солнца в течение 3 месяцев без остановок?

Наша звезда совершает полный оборот вокруг своей оси примерно за 28 дней. Поэтому с Земли можно видеть активные участки только в течение двух недель, после чего они исчезают из поля зрения на такой же срок.

Однако миссия Solar Orbiter, запущенная Европейским космическим агентством в 2020 году, позволила расширить эти границы. Этот аппарат облетает Солнце за шесть месяцев и способен фиксировать процессы на его обратной стороне.

Для углубленного изучения явления физики объединили возможности Solar Orbiter с данными обсерватории NASA Solar Dynamics Observatory, которая расположена на линии Земля-Солнце. Такой подход позволил команде под руководством Луизы Харры и Иоанниса Контогианниса почти непрерывно отслеживать регион NOAA 13664 в течение 94 дней.

Это самая длинная серия изображений одной активной зоны в истории солнечной физики. Ученые зафиксировали момент рождения этого региона 16 апреля 2024 года на обратной стороне звезды и наблюдали за всеми его изменениями до самого исчезновения после 18 июля 2024 года.

Именно эта зона в мае 2024 года развернулась к Земле, вызвав самые мощные геомагнитные возмущения с 2003 года. Следствием стали зрелищные полярные сияния, которые видели даже в южных регионах, в частности в Швейцарии. Тогда полярные сияния можно было заметить почти на всей территории Украины.

Как магнитные бури вредят Земле?

Солнечная активность имеет и темную сторону. В активных регионах царят чрезвычайно сложные магнитные поля, которые возникают, когда намагниченная плазма прорывается на поверхность. Это приводит к мощным вспышкам электромагнитного излучения и выбросам плазмы в открытый космос.

Такие штормы способны серьезно повредить современную инфраструктуру: они выводят из строя навигационные и коммуникационные системы, вызывают сбои в электросетях и подвергают экипажи самолетов повышенному облучению.

В феврале 2022 года из-за подобных явлений компания SpaceX потеряла 38 из 49 спутников Starlink всего через два дня после их запуска. По словам Луизы Харры, солнечная активность может влиять даже на железнодорожные сигналы, что создает опасные ситуации.

Майские события 2024 года особенно задели современное цифровое сельское хозяйство. Нарушение сигналов от спутников и датчиков помешало работе дронов, из-за чего фермеры потеряли рабочие дни и понесли значительные экономические убытки из-за неурожая.

Солнце – это единственная звезда, которая непосредственно влияет на деятельность человека, поэтому понимание ее механизмов является жизненно важным.

Что дают нам эти исследования?

Благодаря собранным данным исследователи впервые увидели, как магнитное поле активной зоны становилось все более сложным в течение трех оборотов. В конце концов образовалась запутанная магнитная структура, что привела к самой мощной вспышке за два десятилетия, которую зафиксировали на обратной стороне Солнца 20 мая 2024 года.

Цель таких исследований – научиться заранее определять накопление энергии в сложных магнитных полях, чтобы вовремя защищать технологии на Земле.

Хотя ученые пока не могут точно предсказать время и мощность будущих извержений, в 2031 году планируется запуск нового зонда Vigil, который будет полностью посвящен мониторингу космической погоды.