Попробуйте угадать, где на этот раз ученые нашли микропластик

Ученые продолжают находить микроскопические частицы пластика в самых неожиданных местах. Их уже обнаруживали на самых высоких горных вершинах, в глубоких изолированных пещерах, в наших сердцах, плаценте и легких. На этот раз находку сделали тоже в человеческом теле. И она не предвещает ничего хорошего.

Загрязнение окружающей среды пластиком становится все большей проблемой, а мы до сих пор не знаем, как с этим бороться. Более того, не знаем, как его накопление в организме влияет на наше здоровье. Учитывая то, как легко микроскопические частицы проникают в ткани тела, жизненно важно точно знать, какие риски они могут представлять.

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Где нашли микропластик

Небольшое исследование, проведенное в Италии, выявило осколки микропластика в бляшках из закупоренных артерий. Эти жировые отложения удаляли хирургическим путем у пациентов, которые перенесли операцию по открытию закупоренных артерий, а затем исследовали с помощью сильного увеличения. Что интересно, произошло это еще три года назад, но сообщили об этом только 7 марта 2024 года.

Команда, стоявшая за этим новым исследованием, искала ответ на вопрос, каков риск инсульта и сердечных приступов у пациентов с микропластиком в бляшках, и без него. Наблюдая за 257 пациентами в течение 34 месяцев, исследователи обнаружили, что почти у 60% из них в бляшках, изъятых из утолщенных жиром артерий, было заметное количество полиэтилена, а у 12% – поливинилхлорида (ПВХ) в изъятых жировых отложениях.

ПВХ бывает как жестким, так и гибким, и используется для изготовления водопроводных труб, пластиковых бутылок, напольных покрытий и упаковки. Полиэтилен - самый распространенный пластик, из которого изготавливают полиэтиленовые пакеты, пленки и бутылки.

Поскольку микропластик ранее был обнаружен в кровотоке людей, исследователи небезосновательно обеспокоены здоровьем сердца. Лабораторные исследования свидетельствуют, что микропластик может вызывать воспаление и окислительный стресс в клетках сердца, а также ухудшать работу сердца, изменять частоту сердечных сокращений и вызывать рубцевание сердца у животных, например, у мышей.

Данные наблюдений, полученные в результате исследований профессионального воздействия, свидетельствуют о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний среди людей, которые подвергаются воздействию загрязнения, связанного с пластиком, включая поливинилхлорид, по сравнению с общей популяцией,

– пишут ученые.

В исследовании пациенты спо любой причине через 34 месяца, чем люди, у которых не было обнаружено микропластика в удаленных бляшках.

Количество микропластика и даже меньших частиц, так называемых нанопластиков, было измерено с помощью целого ряда самых современных методов. Его также видно под мощными микроскопами. Исследователи наблюдали фрагменты пластика с неровными краями внутри иммунных клеток, называемых макрофагами, и внутри жировых бляшек. Исследуя образцы тканей, команда также обнаружила более высокие уровни маркеров воспаления у пациентов с микропластиком в бляшках.

Однако следует помнить, что такое ограниченное исследование не может сделать окончательного вывода о том, что микропластик вызывает негативные последствия для сердца, а лишь о том, что существует связь между ними. В исследовании не рассматривались другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как курение, недостаточная физическая активность и загрязнение воздуха.