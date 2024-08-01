Ученые нашли один из древнейших скелетов динозавра в истории благодаря дождю

Сильные дожди заставили один из древнейших скелетов динозавров, которые когда-либо были обнаружены, показаться на поверхности земли. Исследователи говорят, что это окаменелые останки герреразаврида, найденные в южной Бразилии.

Что известно

Палеонтологи нашли окаменелости рядом с водохранилищем в муниципалитете Сан-Жуан-ду-Полезине в мае. Команда ученых утверждает, что возраст динозавра составляет около 233 миллионов лет. Он принадлежал к семейству триасовых хищников под названием Herrerasauridae, но конкретный вид еще не был официально идентифицирован.

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Ученые все еще обсуждают доказательства существования старейших из известных динозавров. Древнейшие неоспоримые окаменелости динозавров имеют возраст около 231 миллион лет и включают кости нескольких различных групп, в том числе Herrerasauridae. Однако существуют также более древние окаменелости спорного динозавра под названием Nyasasaurus, который жил около 240 миллионов лет назад.

Скелет новооткрытого динозавра почти полностью сохранился. Если этот экземпляр действительно является герреразавридом, то он поможет исследователям понять происхождение динозавров, уверен Родриго Темп Мюллер, палеонтолог из Федерального университета Санта-Мария в Бразилии, который руководил раскопками.

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По словам Мюллера, окаменелости помогут ученым лучше понять первую волну хищных динозавров, которые заняли вершину пищевой цепи – от кого они эволюционировали, где жили и прочее.

Эта особь могла иметь длину около 2,5 метра, но ее вид мог вырасти еще больше.

Это хищное двуногое животное, поэтому оно ходило на задних лапах и, вероятно, имело свободные руки, чтобы держать добычу. Мы не можем сказать, что он достиг своего максимального размера. Хотя он был 2,5 метра длиной, некоторые особи этой группы могли достигать пяти-шести метров,

– говорит Мюллер.

Мюллер и его коллеги обнаружили окаменелости после того, как дожди ускорили естественную эрозию в штате Риу-Гранди-ду-Сул. В этом регионе в начале года выпало рекордное количество осадков, которые вызвали наводнения.

Место, где работают ученые, является частью геопарка Quarta Colônia и давно известно окаменелостями динозавров. Дожди означают, что исследователи сейчас пытаются найти окаменелости до того, как они будут потеряны или уничтожены. "Если идет сильный дождь, небольшие материалы иногда теряются до того, как мы можем до них добраться, поэтому сейчас мы спешим спасти все материалы, которые были обнаружены", – заключает Мюллер.