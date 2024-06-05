В Большом тихоокеанском мусорном пятне найден грибок, питающийся пластиком

Международная команда морских ученых сделала революционное открытие, обнаружив грибок, питающийся пластиком, который процветает в Большом тихоокеанском мусорном пятне. Эта находка дает проблеск надежды в борьбе с пластиковым загрязнением.

Недавно открытый гриб, назван Parengyodontium album, был найден среди миллионов микробов на плавающем пластиковом мусоре в северной части Тихого океана. Это уже четвертый известный морской гриб, способный потреблять и расщеплять пластиковые отходы.

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Исследователи особо отметили, что P. album нацелен на полиэтилен, который подвергается воздействию ультрафиолетового излучения, самый распространенный пластик, используемый в потребительских товарах, таких как бутылки для воды и продуктовые пакеты, а также является самым распространенным пластиковым загрязнителем в наших океанах.

Уже было известно, что ультрафиолетовый свет разрушает пластик механически. Но наши результаты показывают, что он также способствует биологическому расщеплению пластика морскими грибами,

– объяснила ведущий автор исследования Анника Ваксмаа, морской биолог и биогеохимик из Королевского нидерландского института морских исследований (NIOZ).

Несмотря на многообещающий характер этого открытия, оно не дает зеленого света для увеличения потребления одноразового пластика. Океаны все еще переполнены вредными пластиковыми загрязнителями, и минимизация использования пластика остается решающим фактором для защиты морской среды.

Изъятие имеющегося пластика из океанов остается сложной и дорогостоящей задачей, которая часто нарушает морские экосистемы.

Обнаружение *P. album* является захватывающим событием, но это не панацея. В контролируемых лабораторных условиях этот грибок разрушает пластик, обработанный ультрафиолетом, со скоростью примерно 0,05 процента в день в течение девяти дней. Это означает, что грибку понадобится чрезвычайно много времени, чтобы значительно уменьшить огромное количество пластика в Большом тихоокеанском мусорном пятне, не говоря уже о миллионах метрических тонн пластика, которые ежегодно попадают в океан.

Шаг в правильном направлении

Тем не менее, открытие *P. album* является обнадеживающим. Оно свидетельствует о том, что в морской среде могут существовать и другие организмы, которые разлагают пластик, что потенциально может привести к появлению новых методов борьбы с пластиковым загрязнением.

Морские грибы могут расщеплять сложные материалы на основе углерода. Вполне вероятно, что кроме четырех видов, обнаруженных до сих пор, другие виды также способствуют деградации пластика,

– говорит Ваксмаа.

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Этот прорыв подчеркивает потенциал биологического решения экологических проблем, а также важность дальнейших исследований и инноваций. Хотя это не панацея, открытие *Parengyodontium album* дает надежду на будущее уменьшение пластикового загрязнения.