Ученые нашли настолько древнюю породу, что она едва моложе самой Земли

На северо-востоке Канады геологи обнаружили породу возрастом 4,16 миллиарда лет. Это делает ее одной из старейших на нашей планете и открывает окно во времена, когда Земля только формировалась и застыла. Ученые надеются, что эта находка даст им новые представления о первобытной земной коре и среде, которая породила жизнь.

Скалы до сих пор хранят историю рождения Земли

На восточном побережье залива Гудзон в Канаде ученые обнаружили породы, которые могут быть древнейшими из известных на нашей планете. Речь идет о так называемом зеленом поясе Нувуагиттук – геологическое образование с причудливыми полосатыми скалами, часть которых сформировалась 4,16 миллиарда лет назад. Это почти совпадает с возрастом самой Земли, что оценивается от 4,54 до 4,57 миллиарда лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science.

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Группа геологов из Университета Оттавы, среди которых профессор Джонатан О'Нил, провела новое датирование, чтобы проверить спорные результаты предыдущих исследований. Поскольку вулканические породы в этом месте не содержат циркона, который обычно используют для определения возраста, ученые прибегли к другим методам. Они применили два независимых способа: изотопное датирование по самарию-неодиму и ураново-свинцовый анализ. Оба дали одинаковый результат – 4,16 миллиарда лет.



Здесь нашли одни из старейших пород Земли / Фото Джонатан О'Нил



Здесь нашли одни из старейших пород Земли / Фото Джонатан О'Нил

Это открытие важно не только для понимания эволюции Земли. Поскольку большинство коры нашей планеты не сохранилось из-за субдукции и метаморфизма, найти столь древние неизмененные породы – большая редкость. Они помогают реконструировать геохимическую среду, в которой могла зародиться жизнь. Некоторые образования в этом поясе, вероятно, осаждались из древних океанов, а значит, могут содержать информацию о температуре воды, состав атмосферы и даже первые следы жизни.

В течение более 15 лет ученые не могли прийти к согласию относительно возраста этих скал – оценки колебались от 2,7 до 4,3 миллиарда лет. Сложность заключалась в неоднозначности изотопных "часов", ведь одни из них – с длинным периодом полураспада – чувствительны к тепловым и тектоническим событиям, что могли повлиять на точность измерений.

Чтобы избежать погрешностей, исследователи сосредоточились на участках, где младшие породы, которые называют метагабро, проникли в старые базальты. Поскольку метагабро сформировались после основной массы пород, их возраст стал минимальной границей возраста всей формации. Совпадение результатов для образцов, взятых из разных точек пояса, свидетельствует о высокой достоверности результатов. Каков возраст этих более старых пород, пока неизвестно.



Древние породы, которые застыли 4,16 миллиарда лет назад / Фото Джонатан О'Нил



Древние породы, которые застыли 4,16 миллиарда лет назад / Фото Джонатан О'Нил

Если дальнейшие исследования подтвердят выводы, зеленый пояс Нувуагиттук станет ключом к пониманию не только первых этапов геологической истории Земли, но и условий, в которых возникла жизнь – как на нашей планете, так, возможно, и на других.