Ученые нашли рак в окаменелостях динозавра

В останках динозавра возрастом более 66 миллионов лет исследователи обнаружили признаки опухоли, похожей на те, что встречаются у современных людей. Это открытие может пролить свет на эволюцию рака и помочь лечить его сегодня.

Окаменелость с опухолью

Группа ученых из Великобритании и Румынии исследовала останки динозавра Telmatosaurus transsylvanicus, который жил в меловом периоде на территории современной Румынии. Этот небольшой травоядный динозавр, величиной с корову, заинтересовал ученых наличием аномалии в челюсти – опухоли, обнаруженной еще во время предыдущих исследований, сообщает 24 Канал со ссылкой на Biology.

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С помощью мощного микроскопа исследователи обнаружили в образцах мягких тканей структуры, похожие на эритроциты, что были связаны с этой опухолью. Речь шла об амелобластоме – типе новообразования, который и сегодня встречается у людей. Это один из редких случаев, когда в окаменелостях динозавра удается найти фрагменты мягких тканей, сохранившихся на протяжении десятков миллионов лет.



Изображение с электронного микроскопа, показывающее эритроцитоподобные структуры, обнаруженные в окаменелости динозавра / Фото Прамодх Читрал Чандрасингхе

Это открытие свидетельствует, что небольшие частицы мягких тканей могут сохраняться в окаменелостях чаще, чем мы думали. Мы можем узнать гораздо больше о динозаврах, в частности о любых болезнях, которыми они болели.

Почему это открытие важно для медицины

Обнаружение белков в древних тканях является чрезвычайно ценным для понимания механизмов развития рака. Онколог Джастин Стеббинг из Раскинского университета (Великобритания) отмечает, что в отличие от костных структур, именно мягкие ткани содержат молекулярную информацию, способную раскрыть ключевые биологические процессы, связанные с болезнями.

Это исследование демонстрирует, что даже малоизученные методики могут привести к прорывам в медицине. Изучение таких древних образцов может дать представление о том,, как рак эволюционировал у крупных долгоживущих существ, в частности динозавров. Подобно китам и слонам, которые выработали защитные механизмы против рака, динозавры, вероятно, также имели биологические адаптации, помогавшие им противостоять этой болезни.

Древние ткани – ключ к будущим открытиям

Сохранение палеонтологических образцов имеет важное значение для будущих исследований. Без доступа к таким образцам новейшие технологии анализа не смогут полностью реализовать свой потенциал. Стеббинг подчеркивает, что белки, особенно в кальцинированных тканях, являются более стабильными, чем ДНК, что делает их идеальными для изучения древних заболеваний.

Поиск и сохранение таких окаменелостей может помочь ученым лучше понять, как давление окружающей среды, генетические факторы и биология организмов влияли на развитие рака в древние времена. Это знание может стать основой для создания новых подходов к лечению или профилактике заболевания в будущем для людей.