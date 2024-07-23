Вблизи центра Млечного Пути обнаружена редкая черная дыра существование которой было гипотетическим

Ученые из Кельнского университета нашли доказательства существования черной дыры промежуточной массы в компактном звездном скоплении IRS 13 вблизи сверхмассивной черной дыры Стрельца A* (Sgr A*) в центре галактики Млечный Путь. Это открытие может заполнить важный пробел в нашем понимании эволюции черных дыр.

Черные дыры промежуточной массы, которые заполняют пробел в размерах между черными дырами звездной массы и сверхмассивными черными дырами, до недавнего времени были гипотетическим предположением.

А тем временем Что-то странное происходит с "бессмертными" звездами в центре нашей Галактики

IRS 13 была открыта 25 лет назад и озадачила астрономов своей близостью к Sgr A*. Гравитационное воздействие Sgr A* должно было бы разрушить скопление, но оно остается неповрежденным, что свидетельствует о наличии внутри него стабилизирующей массы.

Недавние исследования указывают на компактный, невидимый объект в центре IRS 13, который, по оценкам, имеет массу около 30 000 масс Солнца. Это указывает на то, что он может быть черной дырой промежуточной массы.

Астрономы наблюдали рентгеновское излучение и облака ионизированного газа, которые двигались со скоростью 130 км/с вокруг места расположения вероятной черной дыры, предоставляя дополнительные доказательства ее присутствия. Однако окончательные доказательства требуют дальнейших наблюдений.

, то это не только укажет на критическую стадию развития черной дыры, но и подтвердит теорию о том, что черные дыры растут постепенно, подпитываясь и эволюционируя с течением времени. Ученые даже предполагают, что ее в будущем может поглотить черная дыра Sgr A*.

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Это открытие является значительным шагом к пониманию жизненного цикла и эволюции черных дыр и динамики ядра нашей галактики. В ближайшее время ученые постараются подробнее изучить этот объект, поэтому нас потенциально ждут немало интересных открытий.