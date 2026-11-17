Как измерить массу галактики, которую невозможно увидеть целиком?

Чтобы оценить массу Млечного Пути, астрономы следят за движением звезд и более мелких галактик-спутников под действием его гравитации. Что быстрее эти объекты движутся на определенном расстоянии, тем больше массы требуется, чтобы удержать их на орбите, пишет Phys.org.

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Такие измерения, например, уже давно показывают, что большую часть массы галактики не объясняют имеющиеся в ней звезды и газ. Как бы то ни было, оценки в разных исследованиях сильно различались. Новое рекордно точное измерение провела коллаборация DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) по данным своего последнего масштабного обзора неба.

Почему предыдущие оценки так расходились?

Раньше ученые подходили к задаче с разных сторон. Они наблюдали звезды в разреженном внешнем галло галактики, то есть в огромной области, где доминирует невидимая темная материя. Также изучали длинные потоки звезд, которые гравитация вырвала из более мелких объектов, а еще плотные звездные скопления и галактики-спутники.

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В то же время современные модели вращения диска галактики указывали на значительно меньшую массу, чем исследования более удаленных объектов. Отчасти проблема заключается в том, что в предыдущих работах редко проверялись несколько методов одновременно. Кроме того, в них нечасто учитывалось, как гравитация на самом деле воздействует на галактики, а также ограничения масштабных обзоров неба.

Какие звезды проанализировали и как проверяли методы?

Чтобы решить эти проблемы, команда DESI тщательно проанализировала более 10 тысяч далеких звезд, зафиксированных за первые три года наблюдений. Они расположены примерно в 30–310 тысяч световых лет от центра галактики. К этому исследователи добавили измерения движения этих звезд по небу, полученные с помощью космического телескопа Gaia. Звезды относятся к двум разным типам старых звезд. Их предполагаемая яркость делает их удобными маркерами расстояний.

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К обеим группам звезд ученые применили четыре различных подхода к моделированию. Чтобы откалибровать и объединить результаты, команда сначала проверила каждый подход на смоделированных обзорах неба. Для этого использовали шесть смоделированных галактик, каждую из которых рассматривали с четырех разных точек. Эти тестовые обзоры включали реалистичные погрешности измерений и пробелы в покрытии неба. Благодаря этому исследователи скорректировали погрешности каждого метода, в том числе и те, которые являются общими для всех методов.

Что показал результат?

Общая масса Млечного Пути, с учетом как темной, так и обычной материи, составляет 1,19 триллиона масс Солнца с погрешностью около 11%. Для вещества в пределах 260 тысяч световых лет от центра галактики погрешность уменьшается примерно до 8%. Такой сравнительно высокий результат может свидетельствовать о массивном протяженном галло. Однако он не разрешает окончательно спор с теориями, отрицающими его существование.

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Результаты также по-новому раскрывают строение нашей галактики. Все четыре метода предполагали, что она идеально круглая и находится в стационарном состоянии. Тестирование на смоделированных галактиках показывает, что будущие модели должны учитывать менее сферический и более сильно возмущенный гравитацией Млечный Путь.

Наблюдения еще более удаленных звезд и новые измерения Gaia помогут команде точнее определить массу внешнего гало. Вскоре данные DESI будут обнародованы, и это откроет путь к новой волне независимых анализов.