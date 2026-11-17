Як зважити галактику, яку не видно повністю?

Щоб оцінити масу Чумацького Шляху, астрономи стежать за рухом зірок і менших галактик-супутників під дією його гравітації. Що швидше ці об'єкти рухаються на певній відстані, то більше маси потрібно, щоб утримати їх на орбіті, пише Phys.org.

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Такі вимірювання, наприклад, уже давно показують, що більшу частину маси галактики не пояснюють наявні в ній зорі та газ. Хай так як, але оцінки в різних дослідженнях сильно відрізнялися. Нове рекордно точне вимірювання зробила колаборація DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) за даними свого останнього масштабного огляду неба.

Чому попередні оцінки так розходилися?

Раніше вчені підходили до задачі з різних боків. Вони спостерігали зорі в розрідженому зовнішньому гало галактики, тобто величезній області, де домінує невидима темна матерія. Також вивчали довгі потоки зір, які гравітація вирвала з менших об'єктів, а ще щільні зоряні скупчення та галактики-супутники.

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Водночас сучасні моделі обертання диска галактики вказували на значно меншу масу, ніж дослідження віддаленіших об'єктів. Частково проблема в тому, що попередні роботи рідко перевіряли кілька методів одночасно. Вони також нечасто враховували, як гравітація насправді збурює галактики, і обмеження масштабних оглядів неба.

Які зорі проаналізували й як перевіряли методи?

Щоб розв'язати ці проблеми, команда DESI ретельно проаналізувала понад 10 тисяч далеких зір, які зафіксували за перші три роки спостережень. Вони розташовані приблизно за 30 – 310 тисяч світлових років від центру галактики. До цього дослідники додали виміри руху цих зір по небу від космічного телескопа Gaia. Зорі належать до двох різних типів старих зір. Їхня передбачувана яскравість робить їх зручними маркерами відстаней.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До обох груп зір вчені застосували чотири різні підходи до моделювання. Щоб відкалібрувати й поєднати результати, команда спершу перевірила кожен підхід на змодельованих оглядах неба. Для цього використали шість змодельованих галактик, кожну з яких розглядали з чотирьох різних точок. Ці тестові огляди включали реалістичні похибки вимірювань і прогалини в покритті неба. Завдяки цьому дослідники виправили похибки кожного методу, зокрема й ті, які в методів спільні.

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Що показав результат?

Загальна маса Чумацького Шляху, враховуючи і темну, і звичайну матерію, становить 1,19 трильйона мас Сонця з похибкою близько 11%. Для речовини в межах 260 тисяч світлових років від центру галактики похибка зменшується приблизно до 8%. Такий порівняно високий результат може свідчити про масивне протяжне гало. Проте він не розв'язує остаточно суперечку з теоріями, які заперечують його існування.

Результати також по-новому показують будову нашої галактики. Усі чотири методи припускали, що вона ідеально кругла й перебуває в сталому стані. Тестування на змодельованих галактиках показує, що майбутні моделі мають враховувати менш сферичний і сильніше збурений гравітацією Чумацький Шлях.

Спостереження ще більш віддалених зір і нові виміри Gaia допоможуть команді точніше визначити масу зовнішнього гало. Невдовзі дані DESI оприлюднять, і це відкриє шлях до нової хвилі незалежних аналізів.