Огромную структуру в соседней звездной системе измерили в котах

Что такое "кошачий хвост" Беты Живописца?

Бета Живописца – молодая звезда в созвездии Живописца, расположенная на расстоянии 63 световых лет от Земли. Вокруг нее вращаются три большие планеты. Кроме того, в этой системе есть структура, напоминающая кошачий хвост, пишет IFLScience.

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Она может простираться примерно на расстояние, которое в тысячу раз превышает расстояние между Землей и Солнцем.

Если измерять в самих кошках, то это 200 триллионов домашних кошек, выстроенных в линию от хвоста до носа.

Ранее эту структуру обнаружили в инфракрасном диапазоне с помощью телескопа JWST, а теперь исследователи разглядели ее и в видимом свете благодаря телескопу "Хаббл". По словам ведущего автора исследования Арина Авсара из Университета Аризоны, "кошачий хвост" – это, вероятно, следствие столкновения больших планетных тел.

Считается, что "кошачий хвост" – это следствие столкновения больших тел, похожих на Плутон– прокомментировал ведущий автор исследования Арин Авсар из Университета Аризоны.

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С помощью компьютерного моделирования ученые изучили трехмерную структуру этого необычного объекта.

От диска Беты Живописца тянется хвостообразная структура / Фото NASA, ESA, CSA, STScI, Ральф Кроуфорд (STScI)

Почему его было так трудно увидеть?

Дело в том, что хвост состоит почти полностью из так называемого органического тугоплавкого материала, богатого углеродом. Длинные цепочки атомов углерода поглощают видимый свет, поэтому структура почти черная. Именно из-за этого ее не удавалось зафиксировать в видимом диапазоне ранее.

Откуда взялся этот углерод?

Ученые пока не знают, как образовался этот материал. Он состоит из пушистых зерен. Одно из предположений заключается в том, что столкновение было настолько быстрым, что углерод испарился, а затем остыл и превратился в очень пористую структуру.

Что еще обнаружили в системе?

Команда обнаружила и другой объект – пылевой ореол, окружающий Бету Живописца. Его создала одна из трех планет системы, газовый гигант Бета Живописца b. Эту планету уже называли интересной целью для Lazuli – первого в мире частного космического телескопа.

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Авсар рассказал, что это еще одно доказательство того, как гигантские планеты влияют на кометы посредством своей гравитации.

Это свидетельство того, насколько сильно эти массивные планеты влияют на окружающую пыль и ледяные тела на расстоянии до сотен астрономических единиц– добавил он.

Почему это важно для понимания Солнечной системы?

Изучение Беты Живописца позволяет заглянуть в прошлое нашей Солнечной системы. Столкновения, смещения планет и другие процессы происходили и там, пока основные тела Солнечной системы в основном не заняли свои места. Эти открытия помогают понять, как образовались Земля и другие планеты.