Величезну структуру в сусідній зоряній системі виміряли в котах

Що таке "котячий хвіст" Бети Живописця?

Бета Живописця – молода зоря в сузір'ї Живописця, що перебуває за 63 світлові роки від Землі. Навколо неї обертаються три великі планети. Крім того, у цій системі є структура, яка нагадує котячий хвіст, пише IFLScience.

Adv

Вона може простягатися приблизно на відстань, що в тисячу разів перевищує відстань між Землею і Сонцем.

Якщо міряти в самих котах, то це 200 трильйонів домашніх котів, вишикуваних від хвоста до носа.

Раніше цю структуру помітили в інфрачервоному діапазоні за допомогою телескопа JWST, а тепер дослідники розгледіли її й у видимому світлі завдяки Hubble.

Вважається, що "котячий хвіст" – це наслідки зіткнення великих тіл, схожих на Плутон– прокоментував провідний автор дослідження Арин Авсар з Університету Аризони.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

За допомогою комп'ютерного моделювання науковці вивчили тривимірну структуру цього незвичного об'єкта.

Реклама

Від диска Бети Живописця тягнеться хвостоподібна структура / Фото NASA, ESA, CSA, STScI, Ральф Кроуфорд (STScI)

Чому його так важко було побачити?

Річ у тому, що хвіст складається майже повністю з так званого органічного тугоплавкого матеріалу, багатого на вуглець. Довгі ланцюжки атомів вуглецю поглинають видиме світло, тому структура майже чорна. Саме через це її не вдавалося зафіксувати у видимому діапазоні раніше.

Звідки взявся цей вуглець?

Науковці поки не знають, як утворився цей матеріал. Він складається з пухнастих зерен. Одне з припущень полягає в тому, що зіткнення було настільки швидким, що вуглець випарувався, а потім охолов і перетворився на дуже пористу структуру.

Що ще знайшли в системі?

Команда виявила й інший об'єкт – пиловий ореол, який огортає Бету Живописця. Його створила одна з трьох планет системи, газовий гігант Бета Живописця b. Цю планету вже називали цікавою ціллю для Lazuli – першого у світі приватного космічного телескопа.

Реклама

Авсар розповів, що це ще один доказ того, як гігантські планети впливають на комети через свою гравітацію.

Це свідчення того, наскільки сильно ці масивні планети впливають на навколишній пил і крижані тіла на відстані до сотень астрономічних одиниць– додав він.

Чому це важливо для розуміння Сонячної системи?

Вивчення Бети Живописця дає змогу зазирнути в минуле нашої Сонячної системи. Зіткнення, зміщення планет та інші процеси відбувалися й там, поки основні тіла Сонячної системи здебільшого не зайняли свої місця. Ці відкриття допомагають зрозуміти, як утворилися Земля та інші планети.