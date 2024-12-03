Открыт новый вид вымерших людей с большой головой

Палеонтологи описали новых архаичных людей, которые вымерли десятки тысяч лет назад, но некоторое время жили одновременно с Homo sapiens. Назвали их Homo juluensis, что означает "большая голова". Такое название появилось именно потому, что эти дальние родственники современного человека имели большие черепа и, соответственно, большой мозг.

Ученые долго шли к своим выводам

Исследователи определили новый вид частично на основе очень большого черепа, найденного в Китае. Но что это за новый вид, и как он помогает палеоантропологам понять вариации гомининов эпохи среднего плейстоцена, периода от 300 000 до 50 000 лет назад? Вот, какие ответы дает отчет в Nature Communications, с которым ознакомился 24 Канал.

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После того, как Homo sapiens эволюционировали примерно 300 000 лет назад, они быстро распространились из Африки в Европу и Азию. В течение десятилетий палеоантропологи пытались выяснить, как развивались гоминины до появления современных людей, особенно в период между 700 000 и 300 000 годами назад, когда существовало много других ранних видов людей.

Например, антропологи нашли окаменелости таких видов, как Homo heidelbergensis в Западной Европе и Homo longi в центральном Китае, хотя не все соглашаются, что каждый из них представляет отдельный вид. Эти окаменелости также были объединены под общими терминами, такими как "архаичный Homo sapiens" и "Человек среднего плейстоцена", а иногда их неофициально называют "путаница посередине".

Писая о находках ископаемых гомининов из Китая в журнале The Innovation в 2023 году, антрополог из Гавайского университета в Маноа Кристофер Бей, палеоантрополог из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук Сюцзе Ву и их коллеги заявили, что продолжение использования этих всеобъемлющих терминов препятствует попыткам полностью понять эволюционные связи среди наших предков.

В исследовании, опубликованном в мае 2024 года в журнале PaleoAnthropology, Ву и Бэй описали набор необычных окаменелостей гомининов, которые были найдены за несколько десятилетий до этого в Сюйцзяяо на севере Китая. Череп был очень большим и широким, с некоторыми неандертальскими чертами. Но он также имел черты, общие для современного человека и денисовцев.

В совокупности эти окаменелости представляют новую форму гомининов с большим мозгом (Juluren), которая была широко распространена на большей части восточной Азии в течение позднего четвертичного периода [от 300 000 до 50 000 лет назад]",

– пишут они.



Примеры окаменелостей, которые соответствуют Homo juluensis (голубые пятиконечные звезды) / Фото C. Bae и X. Wu

Теперь, в комментарии, опубликованном 2 ноября в журнале Nature Communications, Бей и Ву говорят, что растущее количество окаменелостей в Восточной Азии требует новой терминологии. Разделение "архаичного Homo" в этом регионе по меньшей мере на четыре вида (H. floresiensis, H. luzonensis, H. longi и недавно названный H. juluensis) поможет исследователям лучше понять сложность эволюции человека, утверждают они.

Новое название H. juluensis основывается на окаменелостях, которые датируются периодом от 220 000 до 100 000 лет назад из Сюйцзяяо и Сючан, местонахождение которых – в центральном Китае. В 1974 году экскаваторы обнаружили более 10 000 каменных артефактов и 21 фрагмент окаменелостей гомининов, представляющих около 10 различных особей в Сюйцзяяо. Все черепные кости свидетельствуют о том, что эти гоминины имели большой мозг и толстые черепа. Четыре древних черепа из Сючанга также очень большие и похожи на черепа неандертальцев.



Окаменелости из Сюйцзяяо / Фото C. Bae и X. Wu

Рассматривая смесь признаков, присутствующих в этих группах окаменелостей, Ву и Бэй в статье, опубликованной в мае 2024 года, решили, что "они представляют новую для региона популяцию гомининов, а именно juluren, что означает "люди с большой головой".

Хотя H. juluensis является таксономически новым видом гомининов, это не означает, что они были генетически изолированы. Они могли быть продуктом спаривания между различными типами гомининов среднего плейстоцена, включая неандертальцев, пишут авторы, "поддерживая идею непрерывности гибридизации как основной силы, формировавшей эволюцию человека в Восточной Азии".

Хотя H. juluensis еще не является общепринятым, это название приобретает все большую популярность среди экспертов.



Верхняя челюстная кость с зубами / Фото C. Bae и X. Wu

Похоже, не все с этим согласны

Крис Стрингер, палеоантрополог из Музея естественной истории в Лондоне занимает несколько скептическую позицию. Он говорит, что его собственная работа с китайскими коллегами свидетельствует о том, что материал H. juluensis на самом деле может лучше подходить к Homo longi.

Я не думаю, что наличие большого черепа является очень полезной определяющей характеристикой. Однако [окаменелости из местности] Сючан, безусловно, выглядят иначе, с более неандертальскими чертами, поэтому их классификация является менее определенной,

– говорит Стрингер.

Очевидно, что нам нужны дальнейшие исследования и больше находок, чтобы подтвердить или опровергнуть выводы этого исследования.