Развитая цивилизация скрывается от людей на Земле, об этом говорит новое научное исследование

Новая провокационная статья от исследователей из Гарвардского университета и Технологического университета Монтаны рассказывает, что на Земле может скрываться развитая неизвестная цивилизация. В статье исследуется потенциальное существование "Неидентифицированных аномальных явлений" (НАН), термина, являющегося синонимом НЛО, как деятельности разумных существ, которые остаются скрытыми от человеческого наблюдения.

Команда предполагает, что эти существа могут действовать из глубоких подземных баз, потенциально появляясь как НЛО или даже маскируясь под людей. Исследователи признают, что идея таких скрытых "криптоземлян" является очень спекулятивной и, скорее всего, будет скептически воспринята широким научным сообществом. Однако они утверждают, что эта гипотеза заслуживает того, чтобы рассмотреть ее.

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С чего все началось

Интерес к необъяснимым наблюдениям БПЛА резко возрос в последние годы, особенно после показаний бывшего офицера разведки ВВС США Дэвида Груша в Конгрессе прошлым летом. Груш утверждал, что США участвовали в давней программе по поиску инопланетных космических кораблей. Это разожгло общественное и научное любопытство, побуждая даже NASA расследовать таинственные высокоскоростные объекты, о которых сообщали военные пилоты.

Несмотря на многочисленные отчеты Пентагона, достоверных доказательств внеземной жизни так и не было найдено. Однако гарвардские исследователи не останавливаются, предлагая несколько интригующих версий.

Одна из теорий предполагает, что мы являемся остаточной формой древней, высокоразвитой человеческой цивилизации , которая продолжает наблюдать за нами.

, которая продолжает наблюдать за нами. Другая предполагает, что разумный вид, который, возможно, происходит от динозавров, независимо развился и теперь скрывает свое присутствие.

Другие сценарии включают существ, прибывших с другой планеты или временного периода, или сущностей, описанных как "менее технологичные, чем магические", похожие на "земных ангелов".

Какие же доказательства предлагают ученые

Исследователи выделяют наблюдения кораблей и явлений, таких как "шары", входящих и выходящих из потенциальных подземных точек доступа, таких как вулканы, как возможные доказательства того, что эти криптоземляне проживают на скрытых подземных или подводных базах.

В статье также упоминается бывший представитель Палаты представителей Майк Галлахер, который предположил, что древняя цивилизация, возможно, скрывалась на Земле, а теперь открывает себя. Кроме того, исследователи предполагают, что эти криптоземляне могут принимать нечеловеческие формы, такие как другие приматы или рептилии.

Кроме того, таинственные виды могут скрываться на Луне или смешиваться с людьми – идея, популяризированная научной фантастикой. Гарвардский астрофизик Ави Лоеб предполагает, что древние цивилизации могли существовать на таких планетах, как Марс или Земля, в разное время, разделенные миллиардами лет, и поэтому оставались неизвестными друг другу.

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Несмотря на то, что эти гипотезы, безусловно, притянуты за уши, исследователи утверждают, что они заслуживают внимания из-за особого характера некоторых наблюдений НЛО. Статья завершается призывом "держать эти нетрадиционные идеи на столе", поскольку мы продолжаем исследовать загадочный феномен НЛО.