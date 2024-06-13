Команда припускає, що ці істоти можуть діяти з глибоких підземних баз, потенційно з'являючись як НЛО або навіть маскуючись під людей. Дослідники визнають, що ідея таких прихованих "криптоземлян" є дуже спекулятивною і, швидше за все, буде скептично сприйнята широкою науковою спільнотою. Однак вони стверджують, що ця гіпотеза заслуговує на те, щоб розглянути її.

А тим часом Стародавні наскальні малюнки у Судані зображують Сахару, повну зелені

З чого все почалося

Інтерес до незрозумілих спостережень БПЛА різко зріс в останні роки, особливо після свідчень колишнього офіцера розвідки ВПС США Девіда Груша в Конгресі минулого літа. Груш стверджував, що США брали участь у давній програмі з пошуку інопланетних космічних кораблів. Це розпалило громадську і наукову цікавість, спонукаючи навіть NASA розслідувати таємничі високошвидкісні об'єкти, про які повідомляли військові пілоти.

Попри численні звіти Пентагону, достеменних доказів позаземного життя так і не було знайдено. Проте гарвардські дослідники не зупиняються, пропонуючи кілька інтригуючих версій.

Одна з теорій припускає, що ми є залишковою формою давньої, високорозвиненої людської цивілізації , яка продовжує спостерігати за нами.

, яка продовжує спостерігати за нами. Інша припускає, що розумний вид, який, можливо, походить від динозаврів, незалежно розвинувся і тепер приховує свою присутність.

Інші сценарії включають істот, які прибули з іншої планети або часового періоду, або сутностей, описаних як "менш технологічні, ніж магічні", схожі на "земних ангелів".

Які ж докази пропонують науковці

Дослідники виділяють спостереження кораблів і явищ, таких як "кулі", що входять і виходять з потенційних підземних точок доступу, таких як вулкани, як можливі докази того, що ці криптоземляни проживають на прихованих підземних або підводних базах.

У статті також згадується колишній представник Палати представників Майк Галлахер, який припустив, що стародавня цивілізація, можливо, ховалася на Землі, а тепер відкриває себе. Крім того, дослідники припускають, що ці криптоземляни можуть приймати нелюдські форми, такі як інші примати або рептилії.

Крім того, таємничі види можуть ховатися на Місяці або змішуватися з людьми – ідея, популяризована науковою фантастикою. Гарвардський астрофізик Аві Лоеб припускає, що стародавні цивілізації могли існувати на таких планетах, як Марс або Земля, в різний час, розділені мільярдами років, і тому залишалися невідомими одна одній.

А тепер до справжньої науки Нова теорія пояснює походження темної матерії завдяки екзотичним чорним дірам

Попри те, що ці гіпотези, безумовно, притягнуті за вуха, дослідники стверджують, що вони заслуговують на увагу через особливий характер деяких спостережень НЛО. Стаття завершується закликом "тримати ці нетрадиційні ідеї на столі", оскільки ми продовжуємо досліджувати загадковий феномен НЛО.