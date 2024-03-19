В реголите с астероида Бенну нашли минералы, которых нет на Земле

После некоторой задержки ученые наконец открыли контейнер с образцами, доставленными с астероида Бенну и уже некоторое время их исследуют. Сначала они объявили, что нашли там строительные блоки жизни, а теперь обнаружили минералы, которые не встречаются на наши собственной планете.

Что нашли

Среди реголита Бенну ученые нашли фосфат магния – ярко-белые частицы его разбросаны по всей породе астероида. Они являются редкой находкой в космических образцах, поскольку являются слишком хрупкими, чтобы пережить падение на Землю, или потому, что этот материал исчезает вскоре после этого. На Земле нет хороших химических аналогов этого минерала. Его присутствие в реголите может быть использовано для того, чтобы сделать вывод о различных эпизодах геологической активности на материнском теле Бенну.

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Кроме того, образцы демонстрируют широкое присутствие глицина, простейшей аминокислоты и важнейшего ингредиента белков, а также других водосодержащих минералов, включая карбонаты, сульфиты, оливин и магнетит. Все это является веским доказательством того, что материнское тело Бенну было свидетелем многочисленных эпизодов, связанных с водой, прежде чем его фрагменты объединились в Бенну.

Другие ученые, изучающие внеземные образцы из Бенну, обнаружили большое количество измененных водой соединений, называемых филосиликатами, а также богатую коллекцию других органических и гидратированных минералов. Филосиликаты, которые структурно связаны с водой в метеоритах, могли быть колыбелью для органики и воды, которые, как подозревают ученые, были доставлены на Землю в начале ее истории.

Самый чистый образец астероида в истории

В отличие от большинства метеоритов, поверхность которых к моменту находки была изменена многолетним воздействием земного воздуха, обломки Бенну являются самыми чистыми космическими камнями, которые ученые когда-либо держали в руках.

"Я не могу передать словами, как приятно видеть образцы, где все не изменено сульфатами и всевозможной грязью", – говорит член команды Тим МакКой, куратор метеоритов в Национальном музее естествознания Смитсоновского института в Вашингтоне, который получил образец астероида для анализа в прошлом ноябре.

Многие из занесенных в каталог камней из Бенну — это "бугристые валуны" с шероховатой, "похожей на наждачную бумагу текстурой". Самый большой из фрагментов – камень шириной 3,5 сантиметра и весом 0,23 унции (6,6 грамма).

До сих пор анализ согласовывался с ведущей теорией, что Бенну откололся от гораздо более крупного астероида примерно от 2 миллиардов до 700 миллионов лет назад. Например, последний анализ показал, что скалы Бенну содержат так называемые брекчии, которые образовались в результате столкновения, то есть обломки горных пород, которые неплотно держатся вместе, как камешки в бетоне.

Эти брекчии, вероятно, образовались не на Бенне. Они образовались на материнском астероиде, а затем сами по себе стали валунами, которые были включены в Бенну,

– сказал Тим МакКой.

Ученые все еще находятся в самом начале этой очень кропотливой работы.