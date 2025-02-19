Ученые обнаружили, что обратное течение времени возможно, но путешествие в прошлое все еще не реально

Исследователи из Университета Суррея в Великобритании не нашли в квантовой физике ограничений, которые бы запрещали времени течь в обратном направлении. Хотя их исследование является теоретическим и не подтверждено экспериментально, оно открывает новые возможности для понимания природы времени. Однако эти выводы не означают, что путешествие в прошлое станет реальностью.

Ученые пытались найти физическую величину или материальную структуру, которая отвечала бы за направление времени, сообщает 24 Канал со ссылкой на научную работу опубликованную в Scientific Reports.

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Ожидаемого открытия сделать не удалось, однако расчеты показали, что на уровне квантовой физики не существует фундаментального запрета на движение времени в противоположном направлении.

В квантовом мире уравнения могут описывать физические процессы с исключительной точностью – вплоть до двенадцатого знака после запятой. Это означает, что если математическая модель верна, ее можно проверить экспериментально. Некоторые научные идеи, которые сейчас кажутся фантастикой, могут получить подтверждение в будущем.

Однако даже отсутствие ограничений для обратного движения времени на уровне квантовых частиц не означает, что путешествия в прошлое станут возможными в привычном понимании.

Квантовая эволюция и термодинамика

Важно отметить, что исследователи изучали не перемещение объектов в пространстве, как в сюжетах научной фантастики, а эволюцию квантовых свойств элементарных частиц. Их расчеты подтвердили, что изменение состояний в квантовой системе может происходить одинаково как в будущем, так и в прошлом. Также важно отметить, что работа не противоречит законам термодинамики.



Схема обратного хода времени в квантовой системе, которая показывает, как система и окружающая среда движутся вперед и назад во времени / Фото Scientific Reports

Когда время устремляется в прошлое, энтропия уменьшается только в пределах квантовой системы, тогда как в классической системе она продолжает расти.

Энтропия это мера хаоса или беспорядка в системе. В природе все процессы происходят так, что энтропия растет. Например, горячая чашка чая остынет, но самостоятельно она не нагреется обратно. Это происходит потому, что тепло рассеивается, и восстановить исходное состояние без дополнительных усилий невозможно. Простыми словами: энтропия – это естественная тенденция всего во Вселенной становиться менее упорядоченным со временем.

Для расчетов ученые использовали так называемые цепи Маркова – систему, в которой будущее состояние зависит лишь от текущего, без учета прошлого. Это означает, что квантовая эволюция не имеет определенного направления времени.

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Таким образом, хотя на уровне квантовой физики нет препятствий для обратного течения времени, в реальном мире это не приведет к возможности возврата в прошлое в привычном понимании.