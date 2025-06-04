Ученые заявили, что на Земле может быть на несколько миллиардов человек больше, чем мы думали

По последним оценкам, количество людей, населяющих нашу планету, может быть значительно выше официальных данных. Это открытие вызывает вопросы о точности методов подсчета населения и потенциальном влиянии на доступные ресурсы.

Новые оценки численности населения Земли

Согласно данным Организации Объединенных Наций, по состоянию на лето прошлого года на Земле проживало около 8,2 миллиарда человек. Однако новые исследования предполагают, что эта цифра может быть недооценена на сотни миллионов или даже несколько миллиардов человек, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature.

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Определение численности населения ООН базируется на данных переписей и плотности населения по глобальной сетке. Зато, исследователи из Университета Аалто, как описано в их работе, применили другую методологию. Их анализ показал значительные расхождения между исследованными наборами данных.

Основная причина расхождений заключается в неполноте и ненадежности данных, собранных в сельских районах. Исследователи обнаружили, что сельское население, даже в самых точных доступных наборах данных, может быть недооценено вдвое по сравнению с официальными цифрами.

Профессор Лондонского университета королевы Марии Джонатан Кеннеди отмечает, что вопрос перенаселения редко касается исключительно цифр. По его мнению, разговоры на эту тему отражают борьбу за власть, определяя, каким должно быть будущее, чья жизнь имеет значение, а кто является бременем или угрозой.

Кеннеди также заявляет, что беспокойство о "перенаселении" исторически были чрезмерно преувеличены. По прогнозам ООН, население мира стабилизируется и достигнет пика примерно к середине 2080-х годов, после чего начнет сокращаться.

Однако большое количество людей создаст значительную нагрузку на ресурсы Земли. Кеннеди утверждает, что при условии ответственного управления потреблением и развития устойчивых технологий, мир сможет избежать катастрофы. В противовес этому, миллиардер Илон Маск считает, что большей угрозой является коллапс населения. Маск назвал коллапс населения "потенциально самым большим риском для будущего цивилизации" в своем твите от 2021 года.

Кеннеди предупреждает, что беспокойство о перенаселении часто подпитывают этнонационализм и представление об угрозе со стороны иммигрантов для "западной цивилизации". Он пишет, что эти люди беспокоятся о необратимых изменениях в их странах из-за массовой миграции. Однако, по его словам, правда заключается в том, что через несколько десятилетий общества, сокращаются и стареют, остро нуждаться в этих новых "пришельцев" для уплаты налогов, работы в области здравоохранения и социального обеспечения. Это видение будущего может быть беспокойным для кого-то, но альтернатива намного хуже, добавляет Кеннеди.