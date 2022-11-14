Открытие, способное изменить мир: в лаборатории воспроизвели материал, которого нет на Земле

Две группы ученых воспроизвели материал, ранее не производившийся нигде на Земле. Он образуется в космосе при низких температурах в течение миллионов лет. Но человечеству так долго ждать не придется.

Как отмечается в прессрелизе Кембриджского университета, исследователи работали вместе с Северо-Восточным Бостонским университетом. Материал, с которым они экспериментировали, называется тетратаенитом и он является сочетанием железа и никеля с особой упорядоченной атомной структурой.

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Что известно

Открытие синтетического тетратаенита может дать человечеству альтернативу редкоземельным металлам. Это очень ценные и труднодоступные материалы, используемые в производстве техники, электромобилей и в экспериментах NASA.

В последние несколько десятилетий Китай доминировал на рынке редкоземельных минералов, поскольку многие из этих минералов находятся на его территории. Страна создала недорогое производство с дешевой рабочей силой.



Метеорит, в котором был найден тетратаенит / Фото RealClearScience

Тетратаенит развивается естественным путем в течение миллионов лет, когда метеорит медленно охлаждается, давая атомам железа и никеля достаточно времени, чтобы упорядочить себя в определенную последовательность укладки внутри кристаллической структуры, что в конечном итоге приводит к получению материала с магнитными свойствами, приближенными к редкоземельным свойствам. Однако новая идея позволила ученым синтезировать этот материал гораздо быстрее. Точный "рецепт" не раскрывают, но ученые говорят, что смогут производить материал в больших масштабах, без какой-либо специализированной обработки или дорогостоящих методов.

Теперь перспективный материал смогут использовать в производстве сверхмощных "постоянных магнитов", являющихся одной из важных составляющих техники. Однако предстоит еще очень длинный путь исследований и улучшений технологии, прежде чем она выйдет на рынок.