Самый опасный астероид в истории наблюдений теперь угрожает не Земле, а Луне

Астероид 2024 YR4 все еще не дает покоя ученым и простым жителям Земли. Громкие заголовки о возможном столкновении в 2032 году облетели весь мир зимой, но со временем возможности для наблюдения улучшились, поэтому ученые заявили, что вероятность падения на нашу планету составляет почти ноль процентов. Однако есть другая сторона этой медали: столкновение с Луной все еще остается на ощутимом уровне.

Что мы теперь знаем о 2024 YR4

Астероид 2024 YR4 впервые открыли в декабре 2024 года. Сначала наблюдения давали вероятность столкновения с Землей на уровне 1,3 процента. Позже она выросла до 3,1 процента, что было выше, чем у любого другого астероида в истории наблюдений. Но ученые успокаивали: проблема высоких процентов – в плохих возможностях наблюдения, поскольку камень прятался в бликах Солнца. Они обещали, что со временем вероятность будет падать. Так и произошло, когда в конце февраля вероятность падения была определена на уровне 0,001 процента, что по Туринской шкале опасности столкновения равна нулю, сообщает 24 Канал со ссылкой на NASA.

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Однако сообщество планетарной обороны не прекращает наблюдение за астероидом, хотя он и не представляет угрозы для Земли. Дело в том, что ученые все еще видят некоторую вероятность столкновения с Луной, и постоянно ее корректируют.

Эксперты Центра изучения околоземных объектов NASA при Лаборатории реактивного движения агентства обновили оценку вероятности столкновения 2024 YR4 с Луной. Если раньше она составляла 1,7%, то теперь, по новым наблюдениям Уэбба, это число вырастает до 3,8%. Это означает, что с вероятностью в 96,2 процента объект пролетит мимо спутника.

Но ученые добавляют, что даже если столкновение с Луной произойдет, это не изменит ее орбиту.

Размер астероида

Новые инфракрасные наблюдения космического телескопа NASA имени Джеймса Уэбба уменьшили неопределенность относительно размера астероида. Если раньше диапазон его ширины оценивался в пределах от 40 до 90 метров, то теперь ученые дают более точные данные – от 53 до 67 метров. Ранее размеры камня оценивали на основе измерений видимого света с помощью наземных телескопов, что и давало такую неточность.

Что дальше

Наблюдение за астероидом, который приблизится к нам в 2032 году, будет продолжаться. Впереди нас снова ждет период, когда наблюдения будут затруднены для наземных телескопов. Однако Уэебб, который находится в космосе, вдали от земной атмосферы, снова направит свои зеркала на 2024 YR4 в мае.