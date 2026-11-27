Что означает "двигаться назад во времени"

Курцвейл говорит, что научные исследования уже возвращают человеку примерно четыре месяца жизни за каждый прожитый год. Он ожидает, что этот темп будет расти вместе с развитием технологий, прежде всего благодаря искусственному интеллекту и биологическим симуляциям в медицинских исследованиях. Ученые признают, что замедление биологического старения действительно может продлить здоровую жизнь, но доказать, что медицина стабильно опережает старение, значительно сложнее, пишет Indian Defence Review.

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К 2029 году вы будете возвращать себе целый год. То есть вы теряете год, но получаете его обратно. После 2029 года вы будете возвращать больше года. Двигайтесь назад во времени– прокомментировал футуролог Рэй Курцвейл.

Речь идет не об обратном отсчете хронологического возраста и не о путешествиях во времени. Человек продолжает стареть, но количество лет, которые ему, скорее всего, осталось прожить, растет. Такой момент называют скоростью ухода от старения (longevity escape velocity, или LEV).

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Как это выглядит в цифрах

Разница хорошо видна в статистике смертности. Согласно таблице продолжительности жизни, составленной Управлением социального обеспечения США, ожидаемая продолжительность жизни 60-летнего мужчины составляет еще 21,79 года. В 61 год этот показатель снижается до 21,04 года. Для женщин тех же возрастных групп он равен 24,73 и 23,90 года. Расчеты исходят из того, что уровень смертности, зафиксированный в этих показателях, не изменится до конца жизни человека.

Согласно сценарию Курцвейла, медицинские вмешательства должны компенсировать это снижение и продолжать делать это по мере старения людей. Одно лечение, продлившее жизнь, само по себе еще не означает, что человечество достигло скорости, позволяющей уйти от старения. Сам Курцвейл признает, что этот порог не гарантирует бессмертия: люди по-прежнему будут умирать от несчастных случаев и других причин, как бы ни выросла ожидаемая продолжительность их жизни.

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Почему ученые сомневаются

С. Джей Олшански, профессор-эмерит эпидемиологии и общественного здравоохранения Иллинойсского университета в Чикаго, не уверен, что медицина сможет обеспечить устойчивый рост такими темпами.

"Я называю LEV вуду-демографией"– сказал Олшански в беседе с Popular Mechanics в ноябре 2026 года.

Его скептицизм основан на реальных данных о смертности. Олшански вместе с коллегами проанализировал данные о смертности в восьми странах с одними из самых долгоживущих населений в мире, а также в Гонконге и США. В исследовании, опубликованном в 2024 году в журнале Nature Aging, они обнаружили, что в период с 1990 по 2019 год рост ожидаемой продолжительности жизни в основном замедлялся. В восьми странах и Гонконге продолжительность жизни для родившихся в этот период выросла в среднем на 6,5 года. В то же время каждый дополнительный год требовал все большего сокращения смертности.

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Авторы считают, что радикальное продление жизни в странах, где люди и так живут долго, маловероятно в этом столетии, если ученые существенно не замедлят биологическое старение. Значительную часть прироста в XX веке обеспечило снижение смертности среди детей и молодежи. Теперь, когда большинство людей доживает до старости, достичь новых успехов сложнее.

Почему так сложно доказать эффект

Олшански все же верит, что исследования биологического старения могут отодвинуть возрастные болезни и помочь людям дольше оставаться здоровыми. Чтобы это доказать, ученым придется измерять смертность от всех причин: предотвращение смерти от одной болезни не защищает от других потенциально смертельных состояний. Кроме того, нужно сравнивать выживаемость людей, получающих антивозрастные препараты, с выживаемостью похожих людей без лечения.

Даже если перспективные методы появятся к 2029 году, подтверждение их долгосрочного эффекта может занять десятилетия. Если лечение обещает продлить жизнь на 20 лет, нужны доказательства того, что люди действительно прожили эти 20 лет.

Для Олшански замедление биологического старения остается достойной усилий научной целью независимо от того, сбудется ли прогноз Курцвейла. Увеличение количества лет, которые люди проживают в добром здравии, само по себе было бы весомым достижением.