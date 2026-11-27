Що означає "рухатися назад у часі"

Курцвейл каже, що наукові дослідження вже повертають людині приблизно чотири місяці життя за кожен прожитий рік. Він очікує, що цей темп зростатиме разом з розвитком технологій, насамперед завдяки штучному інтелекту й біологічним симуляціям у медичних дослідженнях. Науковці визнають, що уповільнення біологічного старіння справді може подовжити здорове життя, але довести, що медицина стабільно випереджає старіння, значно складніше, пише Indian Defence Review.

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До 2029 року ви повертатимете собі повний рік. Тобто ви втрачаєте рік, але отримуєте його назад. Після 2029 року ви повертатимете більше ніж рік. Рухайтеся назад у часі– прокоментував футуролог Рей Курцвейл.

Йдеться не про зворотний відлік хронологічного віку й не про подорожі в часі. Людина й далі старішає, але кількість років, які їй, найімовірніше, залишилося прожити, зростає. Такий момент називають швидкістю втечі від старіння (longevity escape velocity, або LEV).

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Як це виглядає в цифрах

Різницю добре видно в статистиці смертності. Згідно з таблицею тривалості життя, яку складає Управління соціального забезпечення США, очікувана тривалість життя 60-річного чоловіка становить ще 21,79 року. У 61 рік цей показник падає до 21,04 року. Для жінок тих самих вікових груп він дорівнює 24,73 та 23,90 року. Розрахунки виходять із того, що рівень смертності, зафіксований у цих показниках, не зміниться до кінця життя людини.

За сценарієм Курцвейла медичні втручання мають компенсувати це зниження і далі робити це, поки люди старішають. Одне лікування, яке подовжило життя, саме по собі ще не означає, що людство досягло швидкості втечі від старіння. Сам Курцвейл визнає, що цей поріг не гарантує безсмертя: люди й далі помиратимуть від нещасних випадків та інших причин, хай як зросте очікувана тривалість їхнього життя.

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Чому вчені сумніваються

С. Джей Олшанскі, професор-емерит епідеміології та громадського здоров'я Іллінойського університету в Чикаго, не впевнений, що медицина зможе забезпечити стійке зростання такими темпами.

Я називаю LEV вуду-демографією– сказав Олшанскі в розмові з Popular Mechanics у листопаді 2026 року.

Його скепсис спирається на реальні дані про смертність. Олшанскі з колегами проаналізували дані про смертність у вісьмох країнах з одними з найдовше живучих населень світу, а також у Гонконгу та США. У дослідженні, яке 2024 року опублікував журнал Nature Aging, вони виявили, що впродовж 1990 – 2019 років зростання очікуваної тривалості життя здебільшого уповільнювалося. У вісьмох країнах і Гонконгу тривалість життя для народжених у цей період зросла в середньому на 6,5 року. Водночас кожен додатковий рік вимагав дедалі більшого скорочення смертності.

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Автори вважають, що радикальне подовження життя в країнах, де люди й так живуть довго, малоймовірне в цьому столітті, якщо вчені суттєво не уповільнять біологічне старіння. Значну частину приросту в XX столітті дало зменшення смертності серед дітей і молоді. Тепер, коли більшість людей доживає до старості, нових здобутків досягти складніше.

Чому довести ефект так важко

Олшанскі все ж вірить, що дослідження біологічного старіння можуть відсунути вікові хвороби й допомогти людям довше лишатися здоровими. Щоб це довести, науковцям доведеться вимірювати смертність від усіх причин: запобігання смерті від однієї хвороби не захищає від інших потенційно смертельних станів. Крім того, треба порівнювати виживання людей, які отримують антивікові препарати, з виживанням схожих людей без лікування.

Навіть якщо перспективні методи з'являться до 2029 року, підтвердження їхнього довгострокового ефекту може зайняти десятиліття. Якщо лікування обіцяє подовжити життя на 20 років, потрібні докази, що люди справді прожили ці 20 років.

Для Олшанскі уповільнення біологічного старіння залишається вартою зусиль науковою метою незалежно від того, чи справдиться прогноз Курцвейла. Збільшення кількості років, які люди проживають у доброму здоров'ї, саме по собі було б вагомим досягненням.