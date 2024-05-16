Баг iOS 175 возвращает в галерею iPhone старые фотографии, удаленные много лет назад

Обновление iOS 17.5 от Apple было довольно значительным, ведь принесло множество изменений, в том числе и возможность загружать приложения из от сторонних магазинов и разработчиков для пользователей из ЕС. Однако обновление сопровождается странной ошибкой, которая приводит к тому, что старые фотографии снова появляются на iPhone спустя годы после того, как они были удалены.

Что происходит

Сейчас известно, что это не одиночная проблема. С ней столкнулись минимум несколько пользователей, которые рассказали об этом на Reddit. Все началось с одного сообщения, опубликованного 14 мая, но впоследствии в комментариях быстро начали появляться люди, которые столкнулись с той же проблемой.

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Тот факт, что старые и давно удаленные фотографии снова появляются в фотобиблиотеках пользователей, поднял логичный вопрос о том, сохраняет ли компания записи об удаленных файлах на своих серверах. Это было бы весьма нехорошо с точки зрения конфиденциальности, которую Apple ревностно пропагандирует уже много лет.

Баг может повлечь ряд проблем различного характера, вплоть до глубоко личных. Так, например, произошло с автором оригинальной публикации с ником Specialist-Fix8528.

Только что завершил обновление. Когда в разговоре с партнершей я пошел отправить фото, увидел, что последние фотографии – это порнографические материалы, которые мы сделали много лет назад, когда жили отдельно (covid и все такое). Но какого черта? Это было навсегда удалено. Много лет назад, но магическим образом они вернулись,

– пишет автор.

Он немедленно взялся проверять галерею на предмет других старых снимков, и нашел там еще больше фото, которые сделал годы назад и потом удалил. Интересным фактом является то, что все восстановленные снимки обозначаются как "Загруженные в iCloud".

Другой пользователь, который оставил комментарий, говорит: "У меня есть четыре фотографии с 2010 года, которые постоянно появляются как последние фотографии, загруженные в iCloud. Я удалял их неоднократно".

Еще один говорит, что у него восстанавливается "случайное фото с концерта, сделанное на камеру Canon", и выглядит так, будто его добавили сегодня.

Причины

Пока неизвестно, в чем проблема и как именно удаленные фотографии снова появляются на iPhone. Смартфоны компании Apple имеют отдельную папку для перемещения туда удаленных фото, но эта корзина автоматически и навсегда очищается через 30 дней после удаления файлов. Восстановленные файлы взамен были удалены несколько лет назад.

Причиной может быть ошибка индексации, проблемы в фототеке или проблемы с синхронизацией. Apple могла спровоцировать эту проблему, пытаясь исправить ошибку синхронизации, присутствующую в iOS 17.3.

Apple не сделала никакого заявления по этой проблеме, но, возможно, в ближайшее время исправит ее.