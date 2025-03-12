Космос стал средой современной войны – участники Defense Tech Innovations Forum 2025

Как космические инновации могут усилить Украину, почему международные инвесторы вкладываются в стартапы именно в этой области и почему в ближайшем будущем космос нужно интегрировать в военные учения – в рамках оборонного форума Defense Tech Innovations Forum 2025 состоялась панельная дискуссия "Космос".

В ней приняли участие эксперты мирового уровня: CEO компании In Orbit Aerospace Райан Элиот, исполнительный директор инвестиционной компании IQT Клейтон Уильямс, лектор MIT (Massachusetts Institute of Technology) Джин Кесельман, эксперт исследовательской организации RAND Europe Теодора Огден, рассказывает 24 Канал. Модерировала дискуссию руководитель ManuFuture Lab в литовском Агентстве по инновациям Сигуте Станкевичюте.

Смотрите также Ученые говорят, что всю нашу Солнечную систему когда-то охватывало нечто похожее на густой туман

При обсуждении участники отметили, что Украина имеет значительный потенциал в космической отрасли благодаря талантливым специалистам, которые развивали технологии до войны.

Космос трансформирует военные разработки. Инвесторы вкладывают средства в стартапы космических технологий, поскольку они могут предоставлять качественную OSINT-информацию за низкую стоимость. Четкие спутниковые снимки могут изменить ход битвы,

– рассказал исполнительный директор инвестиционной компании IQT Клейтон Уильямс.

Он также отметил, что сейчас Россия имеет космические мощности, но ей недоступны частные инвестиции в коммерческие космические компании. Поэтому Украина может использовать это для асимметричного ответа

Уже сейчас спутники предоставляют Украине огромные стратегические возможности, например получение информации о противниках, обеспечение связи.

По мнению CEO компании In Orbit Aerospace Райана Элиота, новым этапом может стать космическая логистика, которая будет помогать транспортировать тысячи тонн груза в любую точку Земли, за считанные часы. По сравнению с десятками часов транспортировки самолетами.

Поэтому усиление сотрудничества в космической отрасли может дать дополнительные перспективы для Украины. Ведь коммерческий сектор тоже нуждается в технологиях.

В мире есть спрос на космические разработки, в частности ракетные двигатели, что создает благоприятные условия для развития украинских космических технологий и международного сотрудничества,

– отметил Элиот.

В то же время лектор MIT Джин Кесельман отметил, что мир сильно зависим от космоса как в вопросах связи и навигации, так и в оборонных вопросах, поскольку большие космические системы чрезвычайно уязвимы.

По его мнению, противник может умышленно взорвать собственный спутник, чтобы его обломки уничтожили другие спутники. Это нанесет огромный ущерб спутниковым системам в целом, но при этом все можно сделать без официального объявления войны.

Похожая ситуация произошла в 2021 году, когда Россия подтвердила испытания противоспутникового оружия . Тогда она уничтожила неработающий спутник советских времен на низкой околоземной орбите поставив под угрозу безопасность МКС.

Если увеличить количество маленьких спутников в космосе, мы сможем уменьшить эти риски. Поэтому именно технологический прогресс может сделать космос менее уязвимым. И западные страны должны сделать доступ в космос максимально конкурентным,

– сказал Джин Кесельман.

Эксперт RAND Europe Теодора Огден подчеркнула необходимость распространения общего опыта, поскольку по ее убеждению, космическое сообщество свободного мира должно быть инклюзивным и разнообразным.

Она считает, что люди должны осознать, что космические системы – это критическая инфраструктура. В то же время нужно и определенное безопасное пространство, где можно тестировать различные сценарии.

Смотрите также Астронавтам, которые застряли на МКС, снова изменили дату возвращения, но, кажется, в последний раз

"Космос, Воздух, Земля и Вода" – четыре домена, в которых сейчас происходят ключевые defense tech-революции, были главными во время международного форума Defense Tech Innovations Forum 2025.