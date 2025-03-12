У ній взяли участь експерти світового рівня: CEO компанії In Orbit Aerospace Райан Еліот, виконавчий директор інвестиційної компанії IQT Клейтон Вільямс, лектор MIT (Massachusetts Institute of Technology) Джин Кесельман, експертка дослідницької організації RAND Europe Теодора Огден, розповідає 24 Канал. Модерувала дискусію очільниця ManuFuture Lab у литовському Агентстві з інновацій Сігуте Станкевічюте.

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Під час обговорення учасники відзначили, що Україна має значний потенціал у космічній галузі завдяки талановитим фахівцям, які розвивали технології до війни.

Космос трансформує воєнні розробки. Інвестори вкладають кошти в стартапи космічних технологій, оскільки вони можуть надавати якісну OSINT-інформацію за низьку вартість. Чіткі супутникові знімки можуть змінити хід битви,

– розповів виконавчий директор інвестиційної компанії IQT Клейтон Вільямс.

Він також наголосив, що зараз Росія має космічні потужності, але їй недоступні приватні інвестиції в комерційні космічні компанії. Тому Україна може використати це для асиметричної відповіді

Уже зараз супутники надають Україні величезні стратегічні можливості, як-от отримання інформації про противників, забезпечення звʼязку.

На думку CEO компанії In Orbit Aerospace Райана Еліота, новим етапом може стати космічна логістика, яка допомагатиме транспортувати тисячі тонн вантажу в будь-яку точку Землі, за лічені години. Порівняно з десятками годин транспортування літаками.

Тож посилення співпраці в космічній галузі може дати додаткові перспективи для України. Адже комерційний сектор теж потребує технологій.

У світі є попит на космічні розробки, зокрема ракетні двигуни, що створює сприятливі умови для розвитку українських космічних технологій та міжнародної співпраці,

– зазначив Еліот.

Водночас лектор MIT Джин Кесельман зауважив, що світ сильно залежний від космосу як у питаннях звʼязку та навігації, так і в оборонних питаннях, оскільки великі космічні системи є надзвичайно вразливими.

На його думку, противник може умисно підірвати власний супутник, щоб його уламки знищили інші супутники. Це завдасть величезної шкоди супутниковим системам загалом, але при цьому все можна зробити без офіційного оголошення війни.

Схожа ситуація сталася у 2021 році, коли Росія підтвердила випробування протисупутникової зброї. Тоді вона знищила непрацюючий супутник радянських часів на низькій навколоземній орбіті поставивши під загрозу безпеку МКС.

Якщо збільшити кількість маленьких супутників у космосі, ми зможемо зменшити ці ризики. Тому саме технологічний прогрес може зробити космос менш вразливим. І західні країни мають зробити доступ в космос максимально конкурентним,

– сказав Джин Кесельман.

Експертка RAND Europe Теодора Огден наголосила на необхідності поширення спільного досвіду, оскільки за її переконанням, космічна спільнота вільного світу має бути інклюзивною та різноманітною.

Вона вважає, що люди мають усвідомити, що космічні системи – це критична інфраструктура. Водночас потрібен і певний безпечний простір, де можна тестувати різні сценарії.

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