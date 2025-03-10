Детали открытия

Прежде всего, стоит отметить, что этот вопрос исследуют не впервые. Ранее ученые уже предполагали, что около 13 миллионов лет назад Земля прошла через такую волну, погрузив нашу планету в "фестиваль вспышек", как это назвала Кэтрин Цукер из Гарвардского университета. Теперь докторант Венского университета Ефрем Макони заявил о том же, но при этом говорит обо всей Солнечной системе, сообщает 24 Канал со ссылкой на New Scientist.

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Используя данные телескопа Gaia Европейского космического агентства, Макони и его команда идентифицировали недавно сформированные звезды и газы, окружающие их, в пределах волны Рэдклиффа, чтобы увидеть, как движется сквозь космос сама структура.

Сравнив эти данные с оценками траектории движения нашей Солнечной системы, венские исследователи обнаружили, что Солнце и волна Рэдклиффа находились рядом между 12 и 15 миллионами лет назад. В конце концов, ученые подсчитали, что мы прошли через волну примерно 14 миллионов лет назад. В геологическом и даже эволюционном масштабе это невероятно мало: считается, что динозавры вымерли около 66 миллионов лет назад, а в целом нашей планете, по оценкам, 4,6 миллиарда лет.



Визуализация волны Рэдклиффа, серии облаков пыли и газа (обозначенных красным цветом), пересекающих нашу галактику. Она находится на расстоянии около 400 световых лет от нашего Солнца, обозначенного желтым цветом / Фото Alyssa A. Goodman/Harvard University

Наряду с этим открытием Макони также рассказал, что небо в то время выглядело совсем иначе.

Если бы мы находились в более плотной области межзвездной среды, это означало бы, что свет, который идет от звезд к вам, был бы приглушенным. Это похоже на туманный день,

– объяснил ученый.

Существует вероятность того, что волна Рэдклиффа сыграла определенную роль в похолодании климата, которое произошло в эпоху среднего миоцена, когда температура резко упала и образовались постоянные ледниковые покровы.

Но по мнению Ральфа Шенриха, доцента кафедры климата и физики в Университетском колледже Лондона, это может быть преувеличением: "Эмпирическое правило заключается в том, что геология перевешивает любое космическое воздействие. Если вы смещаете континенты или прерываете океанские течения, вы получаете климатические изменения. Поэтому я очень скептически отношусь к тому, что вам нужно что-то дополнительно", – сказал Шенрих, который не участвовал в исследовании.

Эта встреча с облаком пыли и газа могла оставить доказательства в геологической летописи Земли, откладывая радиоактивные изотопы в коре, хотя это было бы трудно измерить, учитывая, как давно это произошло.