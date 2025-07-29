Европейский Союз готов рассмотреть присоединение Украины к собственной спутниковой сети IRIS², которая должна стать альтернативой Starlink Илона Маска. Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андриус Кубилиус заявил, что не будет против участия стран, не входящих в ЕС, поэтому к проекту стоимостью 10,6 миллиарда евро могут также присоединиться Великобритания и Норвегия.

Как это будет?

Отмечается, что Норвегия уже ведет переговоры с Европейской комиссией об участии в программе, а Исландия завершила обсуждение в июле этого года. Украина пока официально не начала диалог об участии в проекте, как и Британия. Однако Кубилиус подчеркнул, что Украина имеет значительный потенциал в космической сфере, ведь остается ключевым центром ракетно-космической отрасли, пишет 24 Канал со ссылкой на Euractiv.

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Программа IRIS2 предусматривает создание относительно малого созвездия из около 290 спутников, которые будут предоставлять безопасные коммуникационные услуги правительственным структурам, бизнеса и гражданам ЕС. Запуск системы запланирован на начало 2030-х годов.

Для сравнения, Starlink сейчас имеет более 7800 спутников на орбите, но компания имеет амбициозные планы по расширению. Сначала планировалось разместить около 12 000 спутников, однако впоследствии эта цифра была значительно увеличена. В долгосрочной перспективе хотят развернуть более 40 000 спутников, а по максимальным оценкам цифра может достичь 42 000 аппаратов.

Однако IRIS2 не требует такого большого количества аппаратов, ведь обслуживать только территорию ЕС. Starlink же целится на весь мир, даже на труднодоступные участки океана.

Проект IRIS 2 получит 6,5 миллиарда евро государственного финансирования и более 4 миллиардов евро частных инвестиций.

получит 6,5 миллиарда евро государственного финансирования и более 4 миллиардов евро частных инвестиций. Система будет состоять из 264 спутников на низкой орбите Земли на высоте 1200 километров и 18 спутников на средней орбите на высоте 8000 километров.

Как известно, Украина активно использует Starlink для военных и гражданских телекоммуникаций во время войны с Россией, однако доминирование американской платформы на рынке спутниковой связи вызывает обеспокоенность в Европе из-за отсутствия независимой инфраструктуры. IRIS2 должна обеспечить Европе стратегическую автономию в сфере коммуникаций, чтобы страны не были зависимы от нестабильного настроения Илона Маска.