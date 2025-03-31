Украина создает языковую модель для "массового производства украинских ИИ-инструментов"
- Украина анонсировала разработку национальной большой языковой модели для развития искусственного интеллекта и новых бизнес-возможностей, в частности в обороне и государственном секторе.
- Проект реализуется в рамках WINWIN AI Center of Excellence и планируется к запуску в конце 2025 года.
- Будущая LLM будет обучена на большом массиве украинских данных, позволяя понимать контексты украинских реалий.
Украина анонсировала разработку национальной большой языковой модели (LLM) на Forbes AI Day 2025. Этот шаг имеет стратегическое значение для развития искусственного интеллекта в ключевых секторах экономики и безопасности страны, а также откроет новые возможности для бизнеса.
Украина разрабатывает собственную LLM
Инициатива по созданию украиноязычной LLM национального масштаба призвана обеспечить обработку данных внутри страны, что критически важно для применения ИИ в обороне, государственном управлении, медицине и финансовой сфере. Проект реализуется в рамках WINWIN AI Center of Excellence и планируется к запуску уже в конце 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Михаила Федорова.
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В условиях активного развития искусственного интеллекта в мире и создания национальных LLM многими странами, Украина стремится не только догнать лидеров, но и стать самостоятельным игроком на этом технологическом фронте.
Будущая LLM будет обучена на большом массиве украинских данных, что позволит ей понимать национальный контекст, диалекты и специфическую терминологию. На ее основе планируется разработка ИИ-продуктов для государственного сектора, в частности для интеграции в такие платформы, как Дія, Мрія и военные системы.
Запуск национальной языковой модели также откроет широкие перспективы для украинского бизнеса. Предприниматели смогут создавать разнообразные ИИ-решения, включая автоматизированные чат-боты, голосовые помощники и ИИ-консультанты для различных отраслей, от маркетинга до финансов.
Важно отметить, что разработка украинской LLM осуществляется при поддержке частного бизнеса, без привлечения государственных средств. Этот проект является важным шагом в укреплении позиции Украины как высокотехнологичного государства и будет способствовать созданию собственных инновационных продуктов в сфере искусственного интеллекта.