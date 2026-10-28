Украинский инженер создал велосипед без колес, но далеко на нем не уедете

Гусеничный привод вместо привычных колес

Как сообщает издание El País, автором проекта стал украинский инженер Сергей Гордеев, создатель YouTube-канала The Q. В ролике под названием "Epic Cycling: Wheelless Bike" мастер показал полный цикл работ: от нарезки заготовок до первой поездки. Вместо колесных ободов конструктор закрепил неподвижные металлические конструкции из прутьев, которые во время езды совершенно не вращаются.

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Передвижение происходит благодаря гусеничному механизму, который напоминает танковую гусеницу. Вокруг неподвижной базы движется специальная лента, изготовленная из материала обычных велосипедных шин. Педали через цепь передают крутящий момент на эту гусеничную ленту, что и заставляет аппарат ехать вперед.

Велосипед без колес: смотрите видео

Плюсы, минусы и цель эксперимента

Необычная конструкция избавила байк от необходимости в насосе, ведь проколоть или спустить колесо здесь физически невозможно. Благодаря плоской нижней части опорных элементов транспорт самостоятельно удерживает вертикальное равновесие, поэтому ему не нужны подножка или стена для парковки.

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Правда, автор не планирует запускать велосипед в массовое производство и трезво оценивает полезность своего изобретения.

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У этого велосипеда вообще нет колес. Почему мы это сделали? Просто ради развлечения– прокомментировал автор канала The Q Сергей Гордеев.

Поездка на таком транспорте требует колоссальных физических усилий и времени, поэтому соревноваться с обычными велосипедами он не способен. Несмотря на это, ролик стал вирусным хитом. Ранее инженер уже удивлял сеть своими рабочими моделями велосипедов с квадратными и треугольными колесами, проверяя пределы классической механики.