Український інженер створив велосипед без коліс, але далеко ви на ньому не заїдете

Гусеничний привод замість звичних коліс

Як повідомляє видання El País, автором проєкту став український інженер Сергій Гордєєв, творець YouTube-каналу The Q. У ролику під назвою "Epic Cycling: Wheelless Bike" майстер показав повний цикл робіт: від нарізання заготовок до першої поїздки. Замість колісних ободів конструктор закріпив нерухомі металеві конструкції з прутів, які зовсім не обертаються під час їзди.

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Пересування відбувається завдяки гусеничному механізму, що нагадує танковий трак. Навколо нерухомої бази рухається спеціальна стрічка, виготовлена з матеріалу звичайних велосипедних шин. Педалі через ланцюг передають крутний момент на цей гусеничний пас, що й змушує апарат їхати вперед.

Велосипед без коліс: дивіться відео

Плюси, недоліки та мета експерименту

Незвичайне компонування позбавило байк потреби в насосі, адже пробити чи спустити колесо тут фізично неможливо. Завдяки пласкій нижній частині опорних елементів транспорт самостійно тримає вертикальну рівновагу, тож йому не потрібні підніжка чи стіна для паркування.

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Щоправда, автор не планує запускати байк у масове виробництво та тверезо оцінює корисність свого винаходу.

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Цей велосипед взагалі не має коліс. Чому ми це зробили? Просто заради розваги– прокоментував автор каналу The Q Сергій Гордєєв.

Поїздка на такому транспорті потребує колосальних фізичних зусиль і часу, тому змагатися зі звичайними велосипедами він не здатен. Попри це, ролик став вірусним хітом. Раніше інженер уже дивував мережу своїми робочими моделями велосипедів із квадратними та трикутними колесами, тестуючи межі класичної механіки.