В США умер ведущий ученый компании IBM, изобретатель и пластун Любомир Романкив
Источник:Юрий Юзич
В США ушел из жизни известный ученый и пластун Любомир Романив. Ему было 92 года.
Любомир Романкив – украинский изобретатель, ведущий ученый компании IBM, автор почти 70 патентов и двух десятков открытий, деятель национальной скаутской организации "Пласт". Портрет умершего ученого размещен в Зале национальной славы США вместе с портретом Стива Джобса.
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Более 50 лет в ИВМ
Романков разработал революционную технологию, а именно способ записи информации магнитной головкой на твердый диск. С этим изобретением связывают начало эры персональных компьютеров.
Работал Романков в IBM более 50 лет. Он является автором более 150 научных статей, получил только от IBM 25 наград.
Ученый родился 17 апреля 1931 года в Жовкве Львовской области. Во время Второй мировой вместе с семьей выехал в США.
На протяжении многих лет Любомир Романкив занимал должность начального пластуна. Он был инициатором и организатором многих пластовых мероприятий, в частности собраний, лагерей и джембори – традиционных скаутских слетов.
В 2008 году его наградили орденом князя Ярослава Мудрого за значительный личный вклад в развитие украинского скаутского движения.