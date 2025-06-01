Первый канадский астронавт умер в возрасте 76 лет

Бывший астронавт, военно-морской инженер и политик Марк Гарно, который стал первым канадцем в космосе, умер в возрасте 76 лет. Его карьера оставила заметный след в космической отрасли и государственной службе Канады.

Кто такой Марк Гарно

Канадское космическое агентство сообщило о смерти Марка Гарно, первого канадца, побывавшего в космосе. Он был одним из первых шести канадских астронавтов, которых отобрали в декабре 1983 года. Уже 5 октября 1984 года он совершил свой первый полет в космос на шаттле "Челленджер" как специалист по полезной нагрузке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Канадское космическое агентство.

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В дальнейшем он дважды возвращался на орбиту – на борту шаттла "Индевор" в 1996 и 2000 годах. После завершения полетов Гарно возглавил Канадское космическое агентство, а затем перешел в политику: его избрали в парламент, где он занимал должности министра транспорта и министра иностранных дел.

Его десятилетия непоколебимой службы – как военно-морского инженера, астронавта и парламентария – является вдохновением для всех канадцев. Он воплощал саму суть государственной службы,

– говорится в заявлении агентства.

Жена бывшего астронавта, Пэм Гарно, объявила, что ее муж "отошел в мир иной мир мирно, окруженный любовью своей семьи".

Среди многочисленных наград, которые он получил:

Орден Канады (1984).

Премия Ф.В. Болдуина (1985).

Медаль NASA "За выдающиеся заслуги" (1997).

Звание ректора Карлтонского университета (2003).

Юбилейная медаль королевы Елизаветы II (2002).

Почетные докторские степени.

"Мы глубоко благодарны Марку Гарно за его чрезвычайную государственную службу, дальновидное руководство и неизменный вклад в развитие Канады и мира - от того, что он вошел в историю как первый канадец в космосе, до руководства Канадским космическим агентством в должности его президента. Кроме своих выдающихся достижений, Марк был исключительным человеком: вдумчивым, принципиальным и глубоко преданным служению другим. Его честность и щедрость души коснулись каждого, кто имел честь работать с ним. Его наследие будет продолжать вдохновлять нас в нашем стремлении расширить роль космоса в улучшении жизни на Земле", – написала нынешний президент Канадского космического агентства Лиза Кэмпбелл.